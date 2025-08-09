بالصور- بحيرة كومو تتحوّل إلى قصر ذهبيّ… عشاء مع آل كلوني بسعر مذهل

خطفت أمل كلوني الأنظار مجدّدًا بإطلالة ساحرة خلال خروجها مع زوجها جورج كلوني لتناول العشاء مع عدد من الضّيوف في بحيرة كومو.

وقد ظهر الزّوجان، اللذان يبلغان من العمر سبعة وأربعين وأربعة وستّين عامًا على التّوالي، وهما يرحّبان بالضّيوف أثناء تناول المقبلات، قبل أن يتوجها على متن قارب إلى فيلّا باسالاكوا لقضاء السّهرة.

تألقت أمل بأناقة لافتة مرتدية فستانًا ورديًّا فاتحًا (فوشيا) يتّسم بالانسيابيّة وبشقٍّ عالٍ عند الفخذ وتفصيل على شكل عقدة، نسّقته مع حقيبة ذهبيّة صغيرة وباقة من الزّهور الورديّة.

أما جورج، فبدا أنيقًا للغاية ببذلة رماديّة أنيقة ونظّارات شمسيّة، بينما كانا يسيران معًا بذراعَين متشابكَين.

ويملك الثّنائي قصرًا فخمًا في بلدة لاجليو المطلّة على بحيرة كومو، ويتواجدان حاليًّا في المنطقة من أجل استضافة فعاليّة حصريّة تنظّمها مؤسّسة “كلوني من أجل العدالة” الّتي تتضمّن عشاءات وفعاليّات تُقام في فيلّا باسالاكوا.

وتُعرف المحامية البارزة أمل كلوني الّتي تزوّجت من جورج عام ٢٠١٤، بذوقها الرّفيع واختياراتها المميّزة في الموضة الّتي تظهر عليها في كلّ مناسبة.

هذا الحدث الحصريّ يُعدّ من أرقى تجارب السّفر الخيريّة، ويُقام بالقرب من ملكيّة آل كلوني، حيث تتِمّ دعوة المشاركين للانضمام إلى “مسيرة الزّوجين لتغيير العالم”.

وسيتكلّف الضّيوف المشاركون في هذه التّجربة الفريدة مبلغًا لا يقل عن ١٠٠.٠٠٠ يورو لقاء فرصة نادرة لقضاء الوقت والتّفاعل عن قرب مع جورج وأمل.

ورغم أنّ المنظّمين نفوا صحّة ما تردّد عن أنّ تكلفة المشاركة تصل إلى ١٦٠.٠٠٠ يورو، فقد أكّدوا أنّ التّكاليف بالفعل تتجاوز الأرقام السّتّة.

وخلال عطلة تمتدّ لأربعة أيام، سيتمكّن الضّيوف القادرون على تحمّل هذه الكلفة من الاستمتاع بأفخم أنواع النّبيذ، والمأكولات الرّاقية، بالإضافة إلى المناظر الخلّابة للبحيرة من فندق فخم على طراز القصور.

الفعاليّة شديدة الانتقائيّة، إذ يقتصر عدد المدعوّين على ستّة عشر شخصًا فقط، سيشاركون في نقاشات حول قضايا عالميّة مع جورج وأمل، ويتلقَون دعوة لحفل استقبال ترحيبيّ يتبعه حفل حديقة تستضيفه عائلة كلوني.

وتُعد فيلّا باسالاكوا من الأماكن التّاريخيّة السّاحرة، إذ تمَّ بناؤها في القرن الثّامن عشر، وتصل تكلفة الإقامة في جناحها الأكبر، “جناح بيليّني”، إلى ١٢.٠٠٠ يورو لليلة الواحدة.

كما سيُقام أحد العشاءات في فيلّا “ديل بالبيانيّلو” التّاريخيّة، الّتي تمّ تصوير مشاهد من أفلام حرب النّجوم: الجزء الثّاني فيها.