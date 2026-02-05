“صوت هند رجب”… حكاية الطفلة التي أبكت العالم تصل إلى “MBC شاهد”

دبي - فريق التحرير: بعد حصوله على ١٢ جائزة دولية في مهرجانات عالمية كبرى إلى جانب ترشيحات مرموقة لجوائز مثل الأوسكار، الغولدن غلوب، البافتا، ينطلق على “MBC شاهد” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ابتداءً من الخامس من فبراير فيلم “صوت هند رجب” من تأليف وإخراج التونسية كوثر بن هنية، وبمشاركة استديوهات MBC كمنتج منفذ إلى جانب أسماء عالمية كبيرة في قطاع الإنتاج السينمائي وصناعة الأفلام.

وفيما يعكس هذا العرض الحصري التزام “MBC شاهد” بتقديم أعمال سينمائية وإنسانية حائزة على جوائز عالمية، يروي الفيلم القصة الحقيقية لـ هند رجب، الطفلة التي هزت قصتها قلوب الملايين حول العالم، مقدماً إضاءة سينمائية على مأساة الطفلة الفلسطينية التي حاصرتها دبابات إسرائيلية، وتوسّلت مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لساعات عبر الهاتف لإنقاذها بعد مقتل عمها وعمّتها وثلاثة من أبناء عمومتها في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم.

يمزج الفيلم بين التسجيلات الحقيقية والأداء الدرامي، مقدّمًا سردًا عاطفيًا قويًا يرتكز على الإنسانية والتعاطف.

الفيلم من إنتاج كل من المنتج التونسي الحاصل على العديد من الجوائز العالمية نديم شيخ روحه، والمنتج العالمي الحاصل على جائزة الأوسكار جيم ويلسون، والمنتجة الكندية الحاصلة على جائزة الأوسكار وجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام أوديسا راي. وانضمت “استويوهات MBC” كمنتج تنفيذي للفيلم، إلى جانب أسماء عالمية كبيرة في قطاع السينما منهم نجم هوليوود براد بيت، ونجم هوليوود خواكين فينيكس، وصانع الأفلام والمخرج المكسيكي الشهير الحاصل على أربع جوائز أوسكار وثلاث جوائز غولدن غلوب وسبع جوائز BAFTA ألفونسو كوارون، والنجمة الأميركية المرشحة لجائزتي أوسكار وجائزتي غولدن غلوب وجائزة الاكاديمية البريطانية للأفلام روني مارا التي حضرت العرض الأول للفيلم في فينسيا.

“صوت هند رجب”: تأليف وإخراج كوثر بن هنيه. بطولة: سجى الكيلاني، معتز ملحيس، كلارا خوري، عامر حليحل. موسيقى: أمين بوحافة.