لقاء الخميسي ونجوم العرب يجتمعون في دبلجة "Grand Prix of Europe" باللهجة المصرية "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 09:58 صباحاً - عقب غياب دام ربع قرن عن عالم الدوبلاج، عادت النجمة لقاء الخميسي للمشاركة الصوتية في الفيلم العالمي المدبلج إلى المصرية "سباق الأبطال في أوروبا" "Grand Prix of Europe"، بمشاركة كوكبة من نجوم الوطن العربي في مجال الدوبلاج.

وقالت النجمة لقاءالخميسي في حوار خاص لـ"الخليج 365" إنها بحثت لفترات طويلة عن عمل يناسبها بعد آخر عمل مدبلج قدمته عام 1999، إذ انشغلت بالأعمال الدرامية والمسرحية، حتى عُرض عليها دور "سيندي" في الفيلم العالمي، وهي شخصية معلّقة ومنظمة سباقات يتفاجأ الجمهور بدورها وعملها خلال الأحداث.

وأضافت "لقاء" أن عملية الدوبلاج ليست بالسهولة التي قد يظنها البعض، بل تحمل في طياتها إبداعاً وشغفاً بنقل الصوت إلى الأحداث والتفاعل مع أبطال القصص.

https://www.instagram.com/p/DNMA6UHNlnR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNMA6UHNlnR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNMA6UHNlnR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

من جانبها، أوضحت الفنانة لبنى ونس أنها تلعب دور العرافة "روزا" في تجربة وصفتها بالفريدة، خاصةً أنها من محبي الأعمال الإذاعية والتعليق الصوتي والدوبلاج، لافتةً إلى أنها تحرص دائماً على استشارة أبنائها بشأن الأعمال التي تقبل المشاركة فيها.

أما الممثل أحمدالسلكاوي فأكد أنه يُعتبر حديث العهد بمجال الدوبلاج، إلا أنه يسعى لإثبات وجوده وصنع تاريخ فريد على خطى كبار النجوم مثل يحيى الفخراني وعبدالرحمن أبوزهرة ومحمد هنيدي، الذين تركوا بصمات واضحة في الأعمال العالمية المدبلجة إلى العربية.

يمكنك قراءة: قبل انطلاقها.. اعتذارات بين أبطال مسرحية الملك لير لـ يحيى الفخراني

وفي السياق نفسه، أشار الممثل السعودي وليد الزين إلى أن تجربة الدوبلاج لا تعد مجرد تجربة فنية، بل هي تجربة مرتبطة بما يناسب ثقافة الشعوب العربية، وأوضح أن لمصر باعاً طويلاً في دبلجة الأعمال الكرتونية، حيث تحقق نجاحاً باهراً على المستوى العربي. وعن إمكانية دبلجة الأعمال العالمية باللهجة الخليجية أو السعودية، أعرب وليد عن صعوبة الأمر بسبب اختلاف اللهجات والنبرات ليس فقط بين الدول الخليجية، بل وحتى داخل الدولة الواحدة، مؤكداً أن اللهجة المصرية أكثر انتشاراً عربياً وتدعم روح الفكاهة والضحك أكثر من اللغة العربية الفصحى.

View this post on Instagram A post shared by UMP Movie Guide (@umpmovieguide)

يُذكر أن فيلم Grand Prix of Europe هو عمل رسوم متحركة عائلي، تدور أحداثه في أجواء مليئة بالإثارة والكوميديا حول سباقات السيارات في أوروبا، إذ يخوض مجموعة من المتسابقين الشباب تحديات صعبة لتحقيق حلمهم بالفوز بالبطولة الكبرى، وتجمع القصة بين المغامرة وروح الدعابة، مع رسائل إنسانية عن التعاون والإصرار على النجاح، والعمل من إخراج أدهم سيد، والإشراف الفني على الدبلجة لـ هايدي صقر، بينما تولى تسجيل الصوت مهندس الصوت مارك ممدوح.

يمكنكم قراءة: نجوم عالميون صنعوا المجد والشهرة بأسماءٍ مستعارة.. تعرفوا إلى أسمائهم الحقيقية