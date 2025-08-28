استغرقت ساعات طويلة.. كواليس تحضير تارا عماد لشخصية العجوز

كواليس تحضير تارا عماد لشخصية سارة

الحقيقة المروعة

حكايات ما تراه ليس كما يبدو

تجربة سينمائية جديدة مع ويجز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 01:10 مساءً - تصدرت الفنانة تارا عماد ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها في الحلقة الأخيرة من حكاية just you بهيئة امرأة عجوز ومسنة.بعد عرض الحلقة الأخيرة تم الكشف عن كواليس التحضير لهذه الشخصية، حيث خضعت تارا لبروفات عديدة لتظهر بهذا الشكل، واستغرق العمل على هذا الماسك لساعات طويلة حتى يخرج بنفس شكل التجاعيد الحقيقية للبشرة، وأكدت تارا عماد أنها شعرت بتعب واختناق شديد في أول مرة قامت بتجربة هذا الماسك.وعن شخصية "سارة" التي قدمتها، أوضحت تارا في تصريحات صحفية سابقة أنها من أكثر الشخصيات تعقيدًا في مشوارها الفني، لكونها مبنية على أبعاد نفسية دقيقة تتعلق بالذهان والهلاوس، وهو ما جعل التحضير لها تحديًا حقيقيًا.خلال هذه الحلقة انكشفت حقيقة القصة التي عاشتها تارا عماد، فداخل دورة المياة الخاصة بالمخزن، تنظر "سارة" إلى المرآة لتفاجأ بأنها امرأة مسنة تجاوزت السبعين، وسرعان ما تُقاد إلى غرفة غريبة حيث يجلس طبيب نفسي بجوار أجهزة صدمات كهربائية. في تلك اللحظة يظهر "سليم" مجددًا ويناديها بكلمة تقلب الموازين "يا ماما". هنا ينكشف السر فـ"سليم" ليس سوى ابنها، وزوجها لم يكن إلا الدكتور "أحمد". وكل ما عاشته "سارة" خلال الحلقات لم يكن سوى هلاوس وأوهام ولّدها مرض الذهان.يذكر أن حكاية just you هي إحدى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، ويشارك فيها عدد كبير من الفنانين، بينهم تارا عماد، بسمة داود، عمرو جمال، وعدد آخر من الفنانين.وتعرض الحكاية الجديدة من المسلسل، عقب عرض حكايتين هما "فلاش باك"، بطولة مريم الجندي وأحمد خالد صالح، وحكاية "بتوقيت 2028"، بطولة هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد.وفي نفس السياق تخوض تارا عماد تجربة جديدة على شاشة السينما من خلال مشاركتها في بطولة فيلم "وتر واحد"، حيث تجسد دور البطولة النسائية أمام مطرب الراب ويجز في أولى خطواته التمثيلية، ويضم العمل أيضا الفنانة مايان السيد، إلى جانب ظهور خاص للنجم آسر ياسين، وهو من تأليف وإخراج علي العربي. وقد انطلق تصوير الفيلم مؤخرا ومن المقرر طرحه فور الانتهاء من التصوير وأعمال المونتاج.تابعي أيضاً.. تارا عماد: نفسي النجمات يعملوا أكشن في مصر والوطن العربيلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».