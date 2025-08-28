‏5 أفلام رومانسية منتظرة في السينما المصرية.. تعرفوا إليها‏

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 09:59 مساءً - تشهد صناعة السينما المصرية حاليًا حالة من النشاط الملحوظ، سواء على على مستوى مواقع التصوير أو على صعيد دور العرض التي تستعد لاستقبال مجموعة من الأعمال الجديدة.

ومن بين أبرز هذه الأعمال، يلفت الانتباه الحضور القوي للأفلام الرومانسية التي تستعيد مكانتها بين الأنواع السينمائية، لتمنح الجمهور فرصة عيش لحظات من الشغف والمشاعر الإنسانية المتنوعة. وفي هذا التقرير، نستعرض معكم 5 أفلام رومانسية منتظرة في السينما المصرية.

"هيبتا" يعود بجزء جديد قريباً

البداية ستكون مع فيلم "هيبتا – المناظرة الأخيرة" الذي أصبح جاهزاً للعرض في دور السينما خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ويعد العمل جزءًا ثانيًا من فيلم "هيبتا" الذي عُرض عام 2016 وحقق نجاحاً لافتاً، مع الاعتماد على قصص حب جديدة بأبطال مختلفين، وبدأ العمل بالفعل في الترويج له بطرح برومو تشويقي أول قبل أسابيع، وهو ما أشعل حماس الجمهور الذي ينتظر بفارغ الصبر متابعة العمل الجديد.

فيلم "هيبتا – المناظرة الأخيرة" من بطولة منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، وتأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق، بمشاركة نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، ويواصل الفيلم تقديم شخصيات وبيئات جديدة، وتأثيرات عاطفية أعمق؛ إذ يقدم رؤية جديدة للرومانسية المعاصرة.

"السلم والثعبان 2".. قصة حب جديدة تجمع عمرو يوسف وأسماء جلال

ومن الأفلام المنتظرة أيضاً فيلم "السلم والثعبان – لعب عيال"، الذي يجمع بين عمرو يوسف وأسماء جلال. الفيلم بات في مراحله الأخيرة من التصوير، مع توقعات قوية بطرحه قبل نهاية العام الجاري، إلا أن بعض الترجيحات تشير إلى إمكانية تأجيل عرضه إلى موسم بداية العام الجديد 2026، حيث يعد هذا الموسم من أنسب الأوقات لاستقطاب الجمهور.

فيلم "السلم والثعبان - لعب عيال" من بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة وإخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، والعمل يعد الجزء الثاني من الفيلم الأول الذي تم عرضه عام 2001 وقام ببطولته الفنانين هاني سلامة وحلا شيحة.

"ريد فلاج" يجمع أحمد حاتم وآية سماحة

لا يتوقف حضور الأفلام الرومانسية عند هذا الحد، فهناك فيلم آخر بعنوان "ريد فلاج"، يشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، انتصار، ومن إخراج محمود كريم، تأليف أحمد محيي، وإنتاج محمود عبد الله.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي، حول شاب متعدد العلاقات العاطفية، يلجأ لمتخصص في العلاقات النفسية، لتخطي بعض الأزمات بحياته.

"الكراش".. أحمد داود وميرنا جميل في قصة حب من أول نظرة

من الأعمال التي مازالت في مواقع التصوير أيضاً فيلم "الكراش"، بطولة أحمد داود، وميرنا جميل. الفيلم يقدم قصة رومانسية تدور أحداثها حول فكرة "الحب من أول نظرة"، وهي من القصص التي تلقى صدى واسعاً لدى الجمهور، خصوصاً مع تقديمها في قالب درامي عصري، وذلك من خلال محاسب يجسد شخصيته أحمد داود، بسيدة أعمال تؤدي دورها ميرنا جميل لتبدأ بينهما قصة عاطفية غير تقليدية مليئة بالمواقف الرومانسية والكوميدية.

"حين يكتب الحب".. فيلم رومانسي يستعد للتصوير

آخر المشاريع الرومانسية التي تستعد للانطلاق هو فيلم "حين يكتب الحب"، المقرر بدء تصويره أواخر الشهر المقبل. الفيلم يراهن على تقديم أكثر من ثنائية رومانسية، ويتناول قصصاً مختلفة حول العلاقات العاطفية وما تحمله من مشاعر إنسانية وما يواجهها من تحديات وصراعات داخلية، وذلك على طريقة فيلم "هيبتا".

فيلم "حين يكتب الحب" يأتي من بطولة السوري معتصم النهار في أولى تجاربه بالسينما المصرية، ريم مصطفى، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، جميلة عوض، شيري عادل، محسن محيي الدين، السورية سارة بركة، إلهام صفي الدين، نانسي صلاح، شريف حافظ وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات ومن إخراج محمد هانى.



