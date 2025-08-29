جورج كلوني ومهرجان فينيسيا السينمائي: رحلة ممتدة من Out of Sight حتى Jay Kelly

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 12:58 صباحاً - لم تكن علاقة جورج كلوني george clooney بمهرجان فينيسيا السينمائي مجرد زيارات على السجادة الحمراء، بل أصبح اسمه مرتبطًا لعقود بجزيرة ليدو؛ سواء من أجل عروض أفلامه، أو لحضور عروض افتتاحية، أو حضوره كضيف. وفي دورة 2025 يعود كلوني إلى المهرجان بفيلم جديد من إخراج نوح بومباخ يدخل ضمن المسابقة الرسمية، ما يجدد الحديث عن علاقته الطويلة بالمهرجان ودور فينيسيا كمحطة أساسية لمسيرته السينمائية.

جورج كلوني وفيلم "Jay Kelly" في المسابقة الرسمية

في الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، يحضر جورج كلوني بفيلمه "Jay Kelly" للمخرج نوح بومباخ، ويشاركه في البطولة آدم ساندلر وآخرون.

الفيلم يشارك في قائمة أفلام المسابقة الرسمية بالمهرجان، ويتتبع رحلة ممثل شهير يدعى Jay Kelly الشخصية التي يقدّمها كلوني ويجسد تحوّلاتهما الفنسية، ومن المقرر عرض الفيلم لاحقًا على نتفليكس في موسم الشتاء.

جورج كلوني ومهرجان فينيسيا عبر السنين

1998: "Out of Sight"

بدأت علاقة ارتباط جورج كلوني بمهرجان فينيسيا عام 1998، تحديدًا لحضور العرض الأول لفيلمه Out of Sight الذي رافق بداياته السينمائية الكبرى خارج التلفزيون؛ وكانت من أوّل محطات حضوره على السجادة الحمراء في ليدو.

تدور الأحداث حول جاك فولي (جورج كلوني)، لص محترف متخصص في سرقة البنوك، الذي هرب من السجن في عملية جريئة يواجه العديد من الشماكل.

2003: "Intolerable Cruelty" (عرض خارج المسابقة)

كان الظهور الثاني لكلوني عام 2003، حيث عرض فيلم Intolerable Cruelty خارج المسابقة، وتدور قصة الفيلم حول منتج مسلسلات تلفزيونية، يكتشف أن زوجته على علاقة غرامية بحبيب سابق، ويرفع دعوى طلاق، وهنا تتصاعد الأحداث. ووجود كلوني على السجادة الحمراء ذاك العام عزز صورته كوجه سينمائي مُحترف.

2005: "Good Night, and Good Luck" (في المسابقة الرسمية)

هذا العام كان مفصليًا بالنسبة لكلوني، حيث عُرض فيلمه الثاني كمخرج Good Night, and Good Luck ضمن المهرجان، والذي نافس في المسابقة الرسمية.

الفيلم حصد إشادات ونال جوائز مرتبطة بالمهرجان، من بينها جائزة الـOsella لأفضل سيناريو مُنحت إلى جورج كلوني وجرانت هيسلوف، كما حصل بطل الفيلم ديڤيد ستراثيرن على جائزة أفضل ممثل، الأمر الذي أعطى دفعة قوية لمسيرة كلوني كمخرج.

تدور أحداث الفيلم في أوائل الخمسينيات بالولايات المتحدة، حول الصحفي الشجاع إدوارد آر. مورو، أحد أبرز وجوه شبكة إخبارية، والذي يكشف قضايا فساد عدة.

2007: "Michael Clayton" (في المسابقة الرسمية)

عاد كلوني إلى مهرجان فينيسيا عام 2007 مع فيلمه Michael Clayton الذي شارك في المسابقة الرسمية، وهو الفيلم الذي رفع من رصيده كممثل جاد ونال ترشيحات أوسكار لاحقًا؛ وتدور أحداث الفيلم حول محاولات المحامي مايكل كلايتون للتعامل مع الفساد والمكائد المحيطة بعميل رئيسي لشركته القانونية وتتم مقاضاته في دعوى جماعية بشأن آثار الكيماويات الزراعية السامة.

2008: "Burn After Reading" (عرض افتتاحي/خارج المسابقة)

في عام 2008، أُختير فيلم Burn After Reading، بطولة جورج كلوني وبراد بيت ليكون فيلم الافتتاح (خارج المسابقة) وقد رافق ذلك تغطية إعلامية واسعة بسبب قائمة النجوم والمخرجين.

تدور الأحداث حول محلل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية تتم إحالته للتقاعد القسري بسبب مشكلاته ويقرر كتابة مذكراته، لكن نسخة من مسودتها تضيع وتصل بالصدفة إلى نادي رياضي، وهناك يعثر عليها مدربان وتبدأ الأحداث تأخذ منحنى آخر.

2011: "The Ides of March" (عرض افتتاحي)

فيلم The Ides of Marchمن إخراج وبطولة جورج كلوني وشاركه البطولة رايان غوسلينغ، وتم عرضه لأول مرة في الحفل الافتتاحي لمهرجان فينيسيا 2011، ما منح الفيلم منصة دولية قُبيل طرحه التجاري، ووضع هذا الفيلم كلوني في دائرة الاهتمام بين صناع السينما.

وتدور الأحداث في أجواء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، وستيفن مايرز (رايان غوسلينغ) شاب لامع يعمل كمسؤول إعلامي في حملة مايك موريس (جورج كلوني)، وستيفن مؤمن بمبادئ موريس ويرى فيه زعيمًا مختلفًا،لكن مع احتدام المنافسة يكتشف الوجه الآخر له.

2013: "Gravity" (حضور داعم):

عام 2013، حضر كلوني مهرجان فينيسا كضيف داعم لزملائه، وحضر السجادة الحمراء والعرض الخاص لفيلم "Gravity" من إخراج ألفونسو كوارون وبطولة ساندر بولوك، والذي ظهر فيه بدور داعم وليس أساسي، ولاحقًا ربط اسمه بالحدث الضخم الذي سبق موسمه الحافل بالأوسكار. وكان Gravity فيلم الافتتاح الرسمي للمهرجان.

2017: "Suburbicon" (المسابقة الرسمية)

بعد عدة سنوات، عاد كلوني كمخرج لمهرجان فينيسيا مع فيلم Suburbicon، وكان ذلك الظهور الأول له بعد ولادة توأميه من زوجته المحامية أمل كلوني، مما أضاف بعدًا إعلاميًا خاصًا لمشهد حضورهما سويًا على السجادة الحمراء.

وتدور أحداث الفيلم في ضاحية أمريكية تُسمى سوبربيكون في أواخر الخمسينيات، حيث يظهر كل شيء في البداية هادئًا ومرتبًا ولكن سرعان ما ينكشف الجانب المظلم للمدينة.

2024: "Wolfs" (خارج المسابقة الرسمية)

في الدورة السابقة لمهرجان فينيسيا، شارك جورج كلوني بفيلم " Wolfs" الذي عُرض خارج المسابقة الرسمية وأحدث ضجة كبيرة، كما لفت كلوني الأنظار وشريكه في بطولة العمل براد بيت في العرض الخاص للفيلم.

وتدور الأحداث حول شخصين محترفان في عالم الجريمة، ذات ليلة يتم استدعاء كليهما بالخطأ إلى نفس المهمة للتعامل مع جثة في شقة وسط مانهاتن.

جورج كلوني وقصة حب مع فينيسا

فينيسيا لم تكن مجرد مهرجان بالنسبة لكلوني؛ في سبتمبر 2014 تزوج جورج كلوني من أمل علم الدين في فندق فخم على بحيرة في فينيسيا، وذلك نظرًا لتعلقه بالمدينة، وهذا الحدث جعل الارتباط بين كلوني والمدينة يتجاوز إطار السينما.

