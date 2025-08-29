“صوت هند رجب” يصدح في البندقية بدعم من براد بيت ونخبة هوليوود

حظي الفيلم الفلسطينيّ “صوت هند رجب – The Voice of Hind Rajab” باهتمام عالميّ واسع قبل عرضه الأوّل في المسابقة الرّسميّة لمهرجان فينيسيا السّينمائيّ الدّوليّ بدورته الثّانية والثّمانين، إذ انضمّ عدد من أبرز نجوم وصاغة هوليوود إلى قائمة المنتجين التّنفيذيّين للعمل، من بينهم براد بيت، خواكين فينيكس، ألفونسو كوارون، روني مارا، جوناثان جلازر، ديدي جاردنر، وجيريمي كلاينر.

يُعدّ هذا الانضمام بمثابة دعم كبير للفيلم الّذي يُعرض لأوّل مرّة في الثّالث من سبتمبر ٢٠٢٥، على أن يُشارك لاحقًا في مهرجان تورنتو السّينمائيّ الدّوليّ بكندا.

الفيلم من كتابة وإخراج كوثر بن هنيّة ويتناول قصّة الطّفلة الفلسطينيّة هند رجب الّتي استشهدت وهي في السّادسة من عمرها بعدما تمّ حصارها داخل سيّارة في قطاع غزّة عقب استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيليّ خلال الحرب الّتي تلت أحداث السّابع من أكتوبر ٢٠٢٣.

ولتنفيذ العمل استعانت المخرجة بالتّسجيلات الصّوتيّة الحقيقيّة للمكالمات الّتي جرت بين الفتاة وبين متطوّعي الهلال الأحمر الفلسطينيّ الّذين حاولوا إبقاءها على الخطّ ريثما تصل فرق الإنقاذ، إلّا أنّ جميع الجهود انتهت بفاجعة رحيلها.

وأكّدت كوثر بن هنية، في بيانها أنّ الفيلم ينقل مأساة إنسانيّة مؤلمة تعكس عجز العالم أجمع أمام استغاثة طفلة لم تجد من ينقذها، مشدّدةً على أنّ السّينما قادرة على تخليد الذّكرى ومواجهة محاولات محوها، وأنّها تأمل أن يكون هذا العمل بمثابة صوت حيّ يتجاوز حدود غزّة ليخاطب الضّمير الإنسانيّ العالميّ.