عمرو أديب ينوي تغيير عادة لديه بسب أنغام فما هي؟

عمرو أديب لأنغام: "أنا بحبك"

حضور الحفل المرتقب

عمرو أديب لـ أنغام: "ندمان إنى معبرتش كتير"

انا بحبك يا انغام جايز معرفتش اعبر عن ده سنين طويله بس انا بحبك فعلا وبحترم كل حاجه عملتيها وقدمتيها . عارفه بقيت بسمع كلمات الاغانى كلمه كلمه وجت لحظه كنت خايف عليكى جدا . اختى وحبيبتى وصاحبتى ، النهارده ندمان انى معبرتش كتير ، بس فى رحلتنا سوا لازم تعرفى انى موجود جنبك وبحبك https://t.co/fnu8e54pvp — Amr Adib (@Amradib) August 28, 2025

أول ظهور لـ أنغام بعد أزمتها الصحية

عودة أنغام لمصر بعد رحلة علاجية في ألمانيا

أنغام تلتقي جمهورها في هذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 11:07 مساءً - استمرارًا لدعمه ومحبته الكبيرة لها، كشف الإعلاميمن خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"؛ عن مشاعره تجاه النجمة؛ مشيرًا إلى علاقته الوطيدة بها والممتدة منذ 20 عامًا وحبه الكبير لها وإعجابه بفنها وأغانيها، معبرًا عن اعتزازه بها وبقيمتها الفنية الكبيرة، معلنًا نيته على حضور حفلها في لندن كواحد من جمهورها وذلك على عكس عادة أديب؛ مشيرًا أنه لا يحضر حفلات.أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بعودة الفنانةإلى أرض الوطن مصر وتجاوزها لأزمتها الصحية؛ مشيرًا إلى قيمتها الفنية الكبيرة بالنسبة له ولجمهورها؛ مؤكدًا على نيته على حضور حفلها في لندن كواحد من جمهورها، وهو الأمر الذي لم يعتد عليه أديب من قبل الذي يحضر الحفلات ولكن بحكم عمله كإعلامي.حيث قال: "أعرف أنغام منذ 20 عامًا، وهي من أكثر الفنانات التي سجلت معها، فالإنسان لا يعرف قيمة الشخص إلا وقت البعد أو أثناء تعرضه لخطر، وخلال الفترة الماضية أصبحت أسمع أغاني أنغام بشكل مكثف، كلام الأغاني وصوتها، فأنا بحبها".وأكمل أديب: "في حاجة بقيت بشوفها في أنغام وهي احترامها لشغلها وتقديرها له وأنها بذلت الكثير من الجهد في شغلها فلم تستهتر يومًا، فأنا حضرت معها العديد من بروفات حفلاتها هي شخص آخر، دقيقة جدًا ومن أصعب الناس في شغلها".وتابع: "وسعدت جدًا عند علمي بأن حفلها المرتقب في لندن مازال قائمًا، ووارد جدًا أعمل حاجة أنا مبعملهاش؛ هقولكم على سر أنا مبحضرش حفلات مزيكا؛ ليه؟، لأني دائمًا موجود في الكواليس بسمع وأحضر البروفات بحكم عملي".وأكمل: "ولكن جديًا احتمال أقطع تذكرة وأذهب إلى لندن وأقعد وأتفرج وأسقف لأنغام، حمد الله على السلامة، صوت مصر، بنحبك كلنا لأنك محترمة وتحترمين جمهورك، وتقدمي فن جميل وعظيم، فأغانيها تحرض على الحب، عايز تعيش قصة حب اسمع أنغام، فهي قيمة عظيمة".اطلعوا على أنغام تتجاهل والدها في رسالتها الأولى بعد التعافي.. هل تجددت الخلافات بينهما؟ولم تكن هذه الرسالة الأولى التي يوجههاإلى أنغام، حيث سبق ووجه لها رسالة مؤثرة تملؤها المشاعر الطيبة، وذلك ردًا على رسالتها الصوتية المؤثرة التي ‏شاركتها بدموعها مع جمهورها ومحبيها عبر منصاتها الاجتماعية، والتي طمأنتهم فيها على حالتها الصحية بعد تعافيها من أزمتها الصحية ‏الأخيرة، وأعربت من خلالها عن امتنانها العميق لمشاعر المحبة والدعاء التي غُمرت بها خلال رحلة العلاج.وقد عبرفي رسالته عن مشاعر الدعم المستمر للفنانة، وذلك من خلال منشور بحسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة على "إكس"، وجاء كالتالي: " انا بحبك يا أنغام جايز معرفتش أعبر عن ده سنين طويلة بس أنا بحبك فعلًا وبحترم كل حاجة عملتيها وقدمتيها".وتابع أديب : "عارفة بقيت بسمع كلمات الأغانى كلمة كلمة وجت لحظة كنت خايف عليك جدًا . أختى وحبيبتى وصاحبتى، النهارده ندمان إنى معبرتش كتير، بس في رحلتنا سوا لازم تعرفي إني موجود جنبك وبحبك". — Amr Adib (@Amradib)وقد شهدت ليلة أمس أول ظهور حقيقي لأنغام بعد عودتها من الرحلة العلاجية في ألمانيا، حيث حضرت حفل فريق "كايروكي"، الذي أُقيم في ختام فعاليات مهرجان العلمين، بمدينة العلمين الجديدة.خلال الحفل، كشف أمير عيد نجم فريق "كايروكي" عن مفاجأة للجمهور، وأعلن عن وجودفي الحفل وقال: "حابب أشكر النجمة أنغام لحضورها الحفل وألف سلامة عليها"، ليتفاعل الجمهور معها هاتفين باسمها لتقوم أنغام من مكانها لتحية الجمهور لتبدو بصحة جيدة.يمكنكم متابعة تفاعل واسع من المشاهير العرب مع أول رسالة صوتية لأنغام بعد أزمتها الصحيةوكانت النجمةقد عادت إلى مصر برفقة نجليها عمر وعبد الرحمن الاثنين 25 أغسطس، بعد قضائها 30 يوماً على سرير المرض بأحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا، بعد أن خضعت لعملية جراحية معقدة ودقيقة؛ حيث استأصلت كيسًا حميدًا من البنكرياس، وتكللت العملية بالنجاح، لكنها اضطرت للبقاء تحت الملاحظة الطبية لعدة أسابيع بسبب بعض المضاعفات التي صاحبت الجراحة.وبعد ساعات من وصولها لمصر تحدثت لجمهورها من خلال تسجيل صوتي نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وأكدت أنها سعيدة بكم الحب الذي تلقته من جمهورها وأًصدقائها خلال هذه المحنة، وقالت إن الدعوات الصادقة كانت سر شفائها وصبرها لتجاوز هذه الوعكة الصحية، ووعدت جمهورها بلقاء قريب على المسرح لتقدم لهم باقة من أهم أغانيها.ومن المقرر أن تلتقيبجمهورها مساء الثلاثاء 23 سبتمبر على مسرح رويال ألبرت هول العريق في العاصمة البريطانية لندن، بمصاحبة أوركسترا يقوده المايسترو هاني فرحات؛ ويُعد هذا الحفل هو الأول لأنغام بعد تجاوزها أزمتها الصحية الأخيرة.يمكنكم قراءة طارق الشناوي ينتقد والد أنغام: أكتر شخص أساء لها.. ضربها في مقتللمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».