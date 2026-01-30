“بنطال كارغو” .. بإطلالة كاجوال.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

لفتت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بإطلالة كاجوال عصرية خلال ظهورها الأخير، حيث اختارت ستايلًا عمليًا يجمع بين البساطة والأناقة في آنٍ واحد.

وجاءت الإطلالة مع جاكيت قصير بلون البيج بلمسة دافئة، نسقته مع توب أسود وبنطال كارغو واسع باللون الأسود، ما منحها مظهرًا شبابيًا عصريًا يعكس أحدث صيحات الموضة العالمية.

واعتمدت ياسمين حذاءً رياضيًا أبيض أضاف لمسة مريحة للإطلالة، بينما تركت شعرها منسدلًا بشكل طبيعي، مع مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها بدون مبالغة.

