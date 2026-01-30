شاهد بالفيديو.. خلال حفل زواج سوداني بالقاهرة.. فنانة تثير الجدل وتصرخ أثناء تقديمها وصلة غنائية: (ناس الإقامات يجوني بجاي وناس المفوضية يجوني بجاي)

أثارت مطربة سودانية, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها تغني في حفل زواج سوداني, أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, خلال اليومين الماضيين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سخرت المطربة من مواطنيها الذين دخلوا مصر, بطريقة غير شرعية ولجأوا للتسجيل بمفوضية اللاجئين. حيث رددت المطربة أثناء تقديمها وصلة غنائية بالمسرح: (ناس الإقامات يجوني بجاي وناس المفوضية يجوني بجاي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

