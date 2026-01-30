مصر.. القبض على أصحاب تريند “صلي على النبي”

أعلنت أسرة شخصين أطلقا تريند “صلي علي النبي” الذي اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، القبض عليهما، بتهمة إتلاف الرصيف العام.

وقال شقيق الشخصين اللذين وضعا لافتة على جانب الطريق تحمل جملة “صلي على النبي”، إن أجهزة الأمن ألقت القبض عليهما اليوم. وجاءت هذه الخطوة بعد جدل صاحب انتشار التريند على منصات التواصل الاجتماعي، حول إمكانية وجود مخالفة بإتلاف الطريق العام بسبب زرع اللافتة في الأرض.

وسبق أن تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد واضعي اللافتة تتهمهم بإتلاف الطريق العام، بداعي أن هذا الفعل يمثل مخالفة قانونية تحت مسمى إتلاف الرصيف ويعاقب عليها جنائيا.

وكتب أحد المحامين على حسابه بفيسبوك: “واحد عمل لافتة مرور عليها عبارة صلي على النبي، فيتم الاحتفاء به والمفروض أن توجه له تهمة جنائية”.

وكانت اللافتة حققت انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما صورها أحد المارة ووضعها على حسابه بفيسبوك، ولم يكن يتخيل أن تحقق صورته هذا الانتشار الواسع، بحسب تصريحاته لوسائل إعلام محلية.

المصدر: القاهرة 24