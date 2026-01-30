شاهد بالصور.. عرسان “الترند” هشام وهند يخطفان الأضواء ويبهران الجمهور بلقطات ملفتة من حفل زواجهما الضجة

واصلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, اهتمامها بتفاصيل الزواج الضجة الذي جمع بين رجل الأعمال هشام, والحسناء هند.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الزواج الذي تم وصفه بالأسطوري أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, الأسبوع الماضي وسط اهتمام غير مسبوق من الجمهور على السوشيال ميديا.

الزوجين سبق لهما الزواج, حيث كان العريس هشام, قد تزوج من الإعلامية إلهام, بينما تزوجت “هند”, من الفنان مأمون سوار الدهب, قبل أن تنفصل منه العام الماضي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تناقلت الصفحات صور حديثة من الزواج الضجة, حيث ظهرت العروس بفستان هندي أنيق, بينما ظهر العريس بكامل أناقته بالبدلة التقليدية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)