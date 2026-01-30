- 1/2
- 2/2
واصلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, اهتمامها بتفاصيل الزواج الضجة الذي جمع بين رجل الأعمال هشام, والحسناء هند.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الزواج الذي تم وصفه بالأسطوري أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, الأسبوع الماضي وسط اهتمام غير مسبوق من الجمهور على السوشيال ميديا.
الزوجين سبق لهما الزواج, حيث كان العريس هشام, قد تزوج من الإعلامية إلهام, بينما تزوجت “هند”, من الفنان مأمون سوار الدهب, قبل أن تنفصل منه العام الماضي.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تناقلت الصفحات صور حديثة من الزواج الضجة, حيث ظهرت العروس بفستان هندي أنيق, بينما ظهر العريس بكامل أناقته بالبدلة التقليدية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. عرسان “الترند” هشام وهند يخطفان الأضواء ويبهران الجمهور بلقطات ملفتة من حفل زواجهما الضجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.