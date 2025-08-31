عمرو دياب يُشعل صيف بيروت: ليلة استثنائية في قلب العاصمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 أغسطس 2025 10:03 صباحاً - في ليلة لا تُنسى، وتحت سماء بيروت الصيفية المضيئة، عاد الفنان المصري العالمي عمرو دياب ليخطف الأنظار ويُشعل الحماس من جديد في ثالث حفلاته على الأراضي اللبنانية. الحفل الذي طال انتظاره لم يكن مجرد مناسبة فنية، بل تحوَّل إلى حدث ثقافي واجتماعي توافدت إليه الجماهير من مختلف المناطق اللبنانية والعربية؛ لتشهد واحدة من أضخم الليالي الموسيقية في صيف 2025.

بيروت تستعد: أيام من الترقب والحماس

منذ الإعلان عن الحفل، عمَّت أجواء الإثارة شوارع بيروت، حيث تصدَّر اسم "الهضبة" عناوين الأخبار والمنصات الاجتماعية، ونفدت تذاكر الحفل بالكامل خلال أيام من طرحها.

تم تجهيز أحد أضخم المسارح في لبنان خصيصاً لهذه الليلة؛ لتكون واجهة بيروت البحرية شاهدة على حدث فني استثنائي، وسط تغطية إعلامية واسعة.

حفل عمرو دياب في بيروت -الصورة من المكتب الإعلامي

لحظة الصعود: "خلينا ننبسط"

مع دقات الساعة واقتراب لحظة البداية، بدأ جمهور عمرو دياب يتوافد بالآلاف؛ ما أدى إلى ازدحام كبير في الطرق المؤدية إلى موقع الحفل. وما إن اعتلى الهضبة المسرح على أنغام "خلينا ننبسط"؛ حتى دوى تصفيق الجمهور وصيحات الفرح، في مشهد يعكس المحبة العميقة لهذا النجم الكبير.

هذا، وخاطب عمرو دياب جمهوره قائلاً: "وحشني لبنان، وحشتني بيروت. هذه هي سنتي الثالثة معكم، وأنا باقٍ معكم حتى الصباح، فهل أنتم مستعدون؟".

حفل عمرو دياب في بيروت -الصورة من المكتب الإعلامي

ساعتان من المتعة: مزيج بين الماضي والحاضر

لساعتين كاملتين، قدَّم عمرو دياب عرضاً غنائياً حمل معه أجمل ما في ذاكرة جمهوره من أغانٍ قديمة، وأحدث ما أبدعه مؤخراً. تنقَّل بسلاسة بين "ده لو اتساب"، و"أنت الحظ"، و"قمر"، ثم فجَّر المسرح بالحماس مع "خطفوني"، التي رددها الجمهور مراراً. ولم تغب "بابا"، الأغنية التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب اللبنانيين والعرب، حيث تحوَّلت اللحظة معها إلى كرنفال راقص تحت سماء مفتوحة.

وتوالت اللحظات تباعاً، فغنَّى دياب "وياه"، ثم قدَّم ميدلي مميزاً من روائع "نور العين"، "ليلي نهاري"، قبل أن يأخذ جمهوره في جولة موسيقية قديمة بأغانٍ مثل "شوقنا"، "ميال"، و"متخافيش"، وصولاً إلى "باين حبيت" و"يدق الباب". كل أغنية كانت حكاية، وكل كلمة كانت شعوراً مشتركاً يتردد بين المسرح والجمهور.

حفل عمرو دياب في بيروت -الصورة من المكتب الإعلامي

ومع اقتراب نهاية الحفل، ازدادت الأجواء توهجاً؛ لتصل إلى ذروتها مع انطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء بيروت. وقف الهضبة في لحظة وداع مؤقت، يلوِّح لجمهوره الذي لم يشأ أن يغادر، ويشكرهم على هذه الليلة التي قال إنها "لن تُنسى".

عمرو دياب لم يُغنِّ فقط تلك الليلة، بل أضاء مدينة بأكملها، وربط الأجيال بلحظة وجد مشترك. وبين النغم والصوت، أكَّد أن بيروت تبقى مدينة لا تُقاوِم الغناء، وأنه، كما قال: "معكم حتى الصباح".

حفل عمرو دياب في بيروت -الصورة من المكتب الإعلامي

