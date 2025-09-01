مهرجان الغردقة يكرّم نيكول سابا في حفل افتتاح دورته الثالثة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 07:07 مساءً - أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب، عن تكريم النجمة نيكول سابا في حفل افتتاح دورته الثالثة، المقرر لها الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري؛ حيث تتسلم درع التكريم بحضور العديد من القيادات التنفيذية ونجوم الفن وصنّاع السينما العربية والعالمية. نيكول: "تكريم يحمل مكانة خاصة" أبدت نيكول سابا اعتزازها وتقديرها لإدارة المهرجان على تكريمها؛ معتبرة أن هذا التكريم يحمل مكانة خاصة بداخلها؛ كونه يأتي من مهرجان سينمائي متخصص عن مشوارها السينمائي؛ مشددة على أنه يرفع من شعورها بالحماس لتقديم مزيد من الأفلام. وأوضحت أنها تُهدي التكريم لكلّ صنّاع الأفلام الذين تعاونت معهم من نجوم ومؤلفين ومخرجين ومصورين؛ مؤكدة أن كلّ واحد منهم أضاف بصمة في رصيدها على الشاشة الكبيرة. تجارِب مع عمالقة السينما من جانبه، أكّد السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، أن نيكول سابا نجحت منذ إطلالتها السينمائية الأولى في جذب انتباه الجمهور وصنّاع السينما على حدٍ سواء؛ مشيراً إلى أن موهبتها فرضت نفسها بعيداً عن جمالها الشخصي، كواحدة من نجمات الفريق الغنائي الشهير "الفوركاتس". وأضاف أن نيكول قدّمت أدوار الفتاة الشعبية المصرية بنجاح لافت، من دون أن يشعر الجمهور بأنها فنانة لبنانية، وهو ما يميّزها عن غيرها من الفنانات، كما أنها صنعت علاقة أساسها الثقة المتبادَلة بينها وبين الجمهور.

أشار "الباسوسي" إلى أن "نيكول" خاضت تجارِب مهمة مع كبار النجوم؛ بدءاً من عادل إمام ونور الشريف ومحمود عبدالعزيز، مروراً بمحمد سعد وأحمد مكي ومصطفى فهمي وغيرهم؛ مؤكداً أن هذه التجارِب الكبيرة صقلت موهبتها التمثيلية بصورة واضحة.

فنانة شاملة ونجاحات متعددة وأوضح الكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان، أن نيكول سابا فنانة شاملة خاضت تجارِب فنية متنوّعة، ما بين الغناء والتمثيل والاستعراض؛ لافتاً إلى أن هذه النوعية من الفنانين قليلة في العالم العربي. وأشار إلى أن هناك مطربين لا يمتلكون موهبة التمثيل، والعكس صحيح، لكن نيكول حققت نجاحاً لافتاً في المجالين معاً؛ مضيفاً أن رصيدها السينمائي رغم أنه لم يتجاوز عشرة أفلام، إلا أنها جميعاً تصدّرت شباك التذاكر لأسابيع طويلة.

تكريم لأصحاب المشروع الفني المستمر

شدد "الحجار" على أن المهرجان يكرّم النجوم أصحاب المشروع الفني المستمر؛ معتبراً نيكول سابا واحدة من هؤلاء النجوم الذين ينتظر منهم الجمهور المزيد والمزيد.

يمكنكِ قراءة شباب الدراما وملامح مستقبلهم السينمائي في مهرجان الغردقة مهرجان الغردقة لسينما الشباب يُشار إلى أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب يقام تحت رعاية: وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة البحر الأحمر، هيئة تنشيط السياحة، نقابة المهن السينمائية، والاتحاد العام للفنانين العرب.



