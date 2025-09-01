جيهان الشماشرجي: أحمد السقا أجدع واحد في مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 07:07 مساءً - أعربت الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "أحمد وأحمد" مع النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي. كاشفة عن كواليس العمل مع السقا؛ مُشيدة بمواقفه وجدعنته.

كما تحدثت عن مشاركتها خلال موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "إخواتي" والذي اعتبرته علامة فارقة في حياتها العملية، كما أشارت إلى أنها لم تكن تتوقع النجاح الكبير الذي حققه المسلسل.

جيهان الشماشرجي عن أحمد السقا: "أجدع واحد في مصر"

تحدّثت جيهان الشماشرجي خلال حلولها ضيفة على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "DMC"، عن تجرِبة العمل مع النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي من خلال فيلم "أحمد وأحمد"؛ موضحة أن السقا يتمتع بشخصية مختلفة ومتجددة، وهو دائم الحركة ومفعم بالطاقة داخل كواليس الأعمال الفنية؛ مما أضاف على تجرِبة التصوير طابعاً مليئاً بالإثارة والتشويق. أما فهمي فيتمتع بالهدوء والروقان؛ مما أحدث توازناً في الكواليس.

حيث قالت: "أحمد السقا طول الوقت كان معيّشنا في مغامرات في الكواليس، طول الوقت أكشن. أما فهمي فطول الوقت هادي ومزاجه رايق وعنده صبر، ولكن اتبسطت أوي بالتجرِبة وكان أول مرة أعمل أكشن، والسقا بيعمل الأكشن بجد أوي وطول الوقت في شغب، وكنت دائماً بسمع عن جدعنته، بس هو فعلاً أجدع واحد في مصر".

وأكملت: "في الأول كنت بجد مستغربة، وهو دا بيحصل بجد؟ لكن بعدها أتعودت". معتبرة أن هذه التجرِبة الفنية مع هذا الثنائي، كانت مميزة جداً؛ حيث تعلمت الكثير من هذه التجرِبة التي تعتبرها مختلفة بالنسبة لها.

View this post on Instagram A post shared by Dmc Entertainment (@dmcentertainment)

اطلعي على بعد أحمد وأحمد: السقا يبدأ تحضيرات فيلمين جديدين بالتوازي

نقطة فارقة في مسيرتها الفنية

كما تطرّقت في الحديث عن مسلسل "إخواتي"، والذي شاركت من خلاله في الماراثون الرمضاني الماضي 2025؛ مؤكدة أن المسلسل علامة فارقة في حياتها العملية، وأنها لم تكن تتوقع النجاح الكبير الذي حققه.

حيث قالت: "المسلسل نقطة فارقة في حياتي العملية، اتعلمت مع المسلسل ما أحكمش على نفسي وأنا بتعلم، التجرِبة كلها كانت رحلة تعلُّم في الشغل، إزاي أبني الشخصية وأركّز في التفاصيل، ومش مهم الكلام، الأهم الإحساس أكثر، ودا اللي بيظهر سواء في العين أو النفَس".

وتابعت: "قعدت فترة كبيرة أتعلّم الرقصات اللي في مشاهد المسرح مع مدربة الرقص، ومكنتش متخيلة إن الشمعدان هيكون تقيل كده فوق راسي، ولازم يكون في توازن، غير القصة نفسها؛ ففعلا المسلسل كله كانت رحلة تعلُّم، ومكنتش متخيلة النجاح الفظيع اللي المسلسل حققه".

وأضافت: "أنا كنت مرعوبة علشان أنا وسط ناس، كلّ واحد منهم تاريخ، وأنا الصغيرة اللي لسه ببدأ شغل من 3 سنين؛ فكنت في البداية متوترة أوي، لكن بعد مرور كام يوم من التصوير فكيت، وبقى فيه انسيابية في الأداء بينا كلنا ظهرت على الشاشة".

View this post on Instagram A post shared by Dmc Entertainment (@dmcentertainment)

تألُّق جيهان الشماشرجي في آخر أعمالها

تألّقت جيهان الشماشرجي في آخر أعمالها الفنية، حيث شاركت في مؤخرًا في السينما خلال فيلم "أحمد وأحمد" والذي يأتي من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبدالرازق، طارق لطفي، أوس أوس، سامي مغاوري، وآخرين. ومن إخراج أحمد نادر جلال، محمود سليم.

وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا التي يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد، (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

وتتوالى الأحداث، حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفيّة. ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، ويجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين، ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، فذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

View this post on Instagram A post shared by Film Square productions (@filmsquareproductions)



أما دراميًا فتواجدت جيهان الشماشرجي في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي"، والذي تدور أحداثه في إطار درامي حول حياة ومصير أربع شقيقات بعد وفاة والدهن؛ إذ يضطررن للكفاح في الحياة ومواجهة مصاعبها التي يمررن بها، ثم تتوالى الأحداث.

وتدور أحداث المسلسل خلال 15 حلقة، حول أربع أخوات، هن: "أحلام، ناهد، سهى، نجلاء"، ويُشارك ببطولة المسلسل كلٌّ من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، محمد ممدوح، محمد صلاح، ثراء جبيل. والمسلسل من تأليف مهاب طارق. ومن إخراج محمد شاكر خضير.



قد يعجبكِ من أحمد وأحمد إلى هيروشيما: السقا يجمع فريق النجاح مجدداً



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».