جيهان الشماشرجي تكشف ملامح طفولتها وتحسم جدل خضوعها لعمليات تجميل!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 07:07 مساءً - حلّت الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي ضيفةً على النجمة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "DMC". وخلال الحلقة كشفت جيهان عن تفاصيل طفولتها وحياتها الدراسية، والكثير من أمورها الشخصية.

جيهان الشماشرجي: "عانيتُ من فرط الحركة ونقص الانتباه"

تحدثت جيهان الشماشرجي خلال البرنامج عن تفاصيل طفولتها وحياتها الدراسية؛ مشيرة إلى أنها واجهت صعوبات دراسية منذ الصغر، بسبب مشكلات في التركيز والتعامل مع الأرقام، وهو ما اكتشفته لاحقاً بعد معرفتها باضطراب الديسلكسيا وفرط الحركة ونقص الانتباه "ADHD". مشيرة إلى أن الفن كان المنجّي للتعبير عن نفسها؛ حيث تفوّقت في الرسم والنحت منذ المراحل الدراسية الأولى؛ مؤكدة أن والدتها هي مَن ساعدها في تطوير موهبتها الفنية.

حيث قالت: "أنا من أسرة متوسطة، لديّ أخٌ واحد، كنت طفلة هادية جداً مؤدبة أوي وبتكسف من خيالي، وطول حياتي عندي مشاكل في التعليم مبعرفش أركّز، وعندي مشاكل في الأرقام، واكتشفت لما كبرت إن دا مرض الديسلكسيا وADHD، وطول الوقت عندي مشاكل في التركيز".

وأكملت: "الحاجة الوحيدة اللي كنت شاطرة فيها هي الرسم والنحت، وكانت أمي من وأنا طفلة بعد انتهاء السنة الدراسية، تقدملي في كلية فنون جميلة ومعهد الموسيقى للحصول على دراسات حرة في الرسم والمزيكا".

هل خضعتْ جيهان الشماشرجي لعمليات تجميل؟!

كما تطرّقت خلال الحلقة للحديث عما يتردد حول إجرائها عمليات تجميل؛ مؤكدة أن خدودها طبيعية، وعدم خضوعها لأيّ إجراء تجميلي؛ حيث قالت: "أقسم بالله خدودي طبيعية ومعملتش أيّ حاجة في وشي لغاية دلوقتِ، ويمكن في المستقبل لما أكبر أعمل".

مشيرة إلى أنها لا تهتم بأيّ شخص يُصدر عليها أحكام من شكلها؛ موضحةً أنه ممكن أن يُؤخذ عنها انطباع بالغرور؛ نظراً لتعبيرات وجهها؛ مؤكدة أنها لا تتعمّد ذلك؛ قائلة: "الناس ممكن تحكم عليا من تعبيرات وشي وتفتكرني مغرورة، بس في الحقيقة أنا ببقى أصلاً سرحانة أو مركّزة في شيء معيّن، فبيطلع مني تعبيرات وجه غريبة".

آخر أعمال جيهان الشماشرجي

يُذكر أن آخر أعمال جيهان الشماشرجي: فيلم "أحمد وأحمد"، بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، طارق لطفي، أوس أوس، سامي مغاوري، وآخرين. ومن إخراج أحمد نادر جلال، محمود سليم.

كما تواجدت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلين: الأول هو "إخواتي" بمشاركة: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، حاتم صلاح، علي صبحي. وتأليف مهاب طارق. وإخراج محمد شاكر خضير. أما المشاركة الثانية فجاءت خلال "جودر 2" بطولة: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، أحمد فتحي. وتأليف أنور عبدالمغيث. وإخراج إسلام خيري.



