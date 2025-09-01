دواين جونسون وإيميلي بلانت نجما اليوم السادس لمهرجان فينيسيا من خلال The Smashing Machine

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 10:07 مساءً - من خلال فيلم آلة التحطيم The Smashing Machine، يشارك النجم دواين جونسون (ذا روك) مع النجمة إيميلي بلانت للمرة الأولى لهما في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وذلك ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان في نسخته الـ 82، والذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الماضي 27 سبتمبر وتستمر حتى 6 سبتمبر.

واستعداداً لعرض الفيلم غداً، فقد توهجت الريد كاربت بالعديد من النجوم الذين كان على رأسهم فريق عمل الفيلم، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور المصطف بالخارج وإمضاء الأوتوغرافات.

إيميلي بلانت ودواين جونسون يصلان مهرجان فينيسيا

استعرض الممثل الأمريكي دواين جونسون، البالغ من العمر 53 عامًا، أناقته مرتديًا بدلة باللون اللبني، بينما ظهرت إيميلي بلانت Emily Blunt مرتدية فستاناً ضيقاً مكشوف من الصدر، بينما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها وظهرها.

ومن بين نجوم ريد كاربت فيلم The Smashing Machine؛ المقاتل الأمريكي السابق في UFC مارك كير (المأخوذ عنه العمل)، رئيس مهرجان فينيسيا السينمائي الثاني والثمانين بيترانجيلو بوتافوكو وقائدة الفرقة الموسيقية بياتريس فينيزي، صوفيا ريسينغ، ماريا بورغيز، المغنية هالسي، هوفيت غولان، لوكا كاستلاني، زارينا يفا، مادليانا ديانا، هوفيت غولان وفيكتوريا بونيا، أليسيا كولونا،

قصة فيلم The Smashing Machine

يروي فيلم دراما السيرة الذاتية قصة حياة (مارك كير) المقاتل الأسطوري للفنون القتالية في ذروة حياته المهنية، حيث تظهر معاناته من الإدمان، وما لاقاه من النجاح والحب والصداقة.

سيُعرض فيلم آلة التحطيم فيلم The Smashing Machine في 3 أكتوبر، وهو مُقتبس من الفيلم الوثائقي الذي يحمل الاسم نفسه لجون هيامز على قناة HBO عام 2022.

وقد خضع دواين لخمسة أشهر من التدريب منذ توقيعه عقد إنتاج وبطولة الفيلم، الذي يُمثّل أول تجربة إخراجية فردية للمخرج بيني سافدي، الحائز على جائزة الروح المستقلة ثلاث مرات.

الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج ومونتاج بيني سافدي. يشارك في بطولة الفيلم دواين جونسون بدور المصارع السابق ومقاتل فنون القتال المختلطة مارك كير، إلى جانب إميلي بلانت بدور زوجة كير آنذاك، دون ستابلز، ويشارك في أدوار مساعدة كل من رايان بادر، باس روتن، وأولكسندر أوسيك.

ويمثل The Smashing Machine أول تجربة إخراجية طويلة لبيني سافدي بعيدًا عن شقيقه جوش سافدي، حيث اشتهرا سويًا بسلسلة من أفلام الإثارة ذات الطابع الخاص مثل Good Time (2017) مع روبرت باتينسون، وUncut Gems (2019) مع آدم ساندلر. كما شارك سافدي في ابتكار المسلسل التلفزيوني The Curse (2023) مع ناثان فيلدر.

