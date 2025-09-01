إيميلي بلانت.. مسيرة سينمائية توجت بمشاركة في مهرجان فينيسيا السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 10:07 مساءً - تُشارك النجمة العالمية إيميلي بلانت Emily Blunt ضمن فعاليات الدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وذلك من خلال فيلم The Smashing Machine مع النجم العالمي دواين جونسون؛ ليسجلا بهذا الفيلم مشاركتهما الأولى في فعاليات المهرجان العريق على مدار مشوارهما الفني. وقد لفتت بلانت الأنظار إليها في الريد كاربت، ليس فقط بإطلالتها الآسرة، بل أيضاً بمكانتها المتصاعدة في المشهد السينمائي العالمي، مؤكدة مجدداً أنها واحدة من أبرز نجمات جيلها.

وفي الموضوع التالي نستعرض لكم المسيرة السينمائية للنجمة، وكيف سارت نجو النجومية حتى باتت إحدى نجمات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

إيميلي بلانت ورحلة نجاح استثنائية في السينما

جاءت بداية النجمة إيميلي بلانت مع مطلع الألفية الجديدة من خلال إذاعة "بي بي سي"؛ حيث شاركت ببطولة عدد من الأعمال الدرامية والتاريخية في المسرح، كما شاركت أيضاً ببطولة عدد من المسلسلات التلفزيونية، والتي حققت لها نجاحاً وانتشاراً لدى الجمهور.

ولكن النجاح الحقيقي والعالمي بمسيرة بلانت جاء عام 2003، حينما شاركت ببطولة فيلم " Warrior Queen" أمام النجمة أليكس كينغستون، وقد نالت عن أدائها بالفيلم إشادة النقاد، والتي كانت بمثابة شهادة ميلاد نجمة جديدة، وفي عام 2004 تُشارك ببطولة فيلم "My Summer of Love"، ونالت عنه جائزة أفضل ممثلة صاعدة مناصفة مع الفنانة ناتالي بريس، والتي شاركت معها بطولة الفيلم.

وفي السنوات التالية استمرت إيميلي بلانت في مسيرتها الفنية ما بين السينما والدراما التلفزيونية، وفي عام 2007 حازت على جائزة غولدن غلوب أفضل أداء لممثلة في دور مساعد عن مُشاركتها ببطولة مسلسل "Gideon's Daughter".

أبرز الأفلام السينمائية لإيميلي بلانت

ونجحت إيميلي بلانت خلال مسيرتها الفنية وبشكلٍ خاص في السينما، أن تُصبح واحدة من أبرز نجمات العالم، ونستعرض لكم أبرز أفلامها السينمائية من حيث التقييم على IMDB:

The Devil Wears Prada

تم عرض فيلم The Devil Wears Prada عام 2006 وحصل على تقييم 7.0/10، وشارك ببطولة الفيلم آن هاثاواي، ميريل ستريب، أدريان جرينير، سيمون بيكر، وجاء الفيلم من إخراج ديفيد فرانكل.

ودارت أحداث الفيلم حول شخصية "أندي"، وهي خريجة جامعية شابة ذكية، وتطمح إلى أن تصبح صحفية، فتسافر إلى نيويورك، وتعمل هناك مساعدةً لإحدى أكبر محررات مجلات الأزياء الراقية في المدينة وتُدعى "ميراندا بريستلي".

يُمكنكم قراءة: إيميلي بلانت في حوار خاص لسيدتي على هامش تكريمها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

The Jane Austen Book Club

تم عرض فيلم The Jane Austen Book Club عام 2007 وحصل على تقييم 6.7/10، وشارك ببطولة الفيلم كاثي بيكر، هيو دانسي، إيمي برينمان، ماريا بيلو وجاء الفيلم من إخراج روبن سويكورد.

ودارت أحداث الفيلم حول 6 أشخاص من سكان كاليفورنيا، يبدأون في تكوين نادٍ لمناقشة أعمال جين أوستن؛ ليكتشفوا عقب ذلك أن علاقاتهم القديمة والجديدة بدأت تشبه إلى حد كبير إصدارات رواياتها.

The Young Victoria

يعد فيلم The Young Victoria من أبرز الأفلام التي شاركت في بطولتها النجمة إيميلي بلانت، وقد تم عرضه عام 2009، وحصل على تقييم 7.2/10 وشارك ببطولة الفيلم روبرت فريند، بول بيتاني، ميراندا ريتشاردسون، توماس كريتشمان.

ودارت أحداث الفيلم حول السنوات الأولى المضطربة من حكم الملكة فيكتوريا وعلاقتها الرومانسية الدائمة مع الأمير ألبرت.

Looper

عام 2012 تم عرض فيلم Looper، ودارت أحداث الفيلم في إطار فانتازي عام 2074 عندما تُريد عصابة التخلص من شخصٍ ما، فيتم إرساله إلى الماضي؛ حيث ينتظره قاتل مأجور، والذي يعلم ذات يوم أن العصابة تريد "إغلاق الحلقة" عن طريق إرساله مرة أخرى في المستقبل.

وشارك ببطولة الفيلم جوزيف جوردون ليفيت، بروس ويليس، بول دانو، وجاء الفيلم من إخراج ريان جونسون.

Oppenheimer

عام 2023 تم عرض فيلم Oppenheimer والذي حصل على تقييم 8.3/10، وشارك ببطولة الفيلم كيليان مورفي، روبرت داوني جونيور، مات ديمون، وجاء الفيلم للمخرج الكبير كريستوفر نولان.

وتناولت أحداث الفيلم السيرة الذاتية لروبرت أوبنهايمر الفيزيائي، الذي كان له دور كبير في تطوير القنابل الذرية، التي جلبت نهاية الحرب العالمية الثانية.

أبرز الجوائز التي حصدتها إيميلي بلانت في مسيرتها السينمائية

وخلال مسيرتها الفنية والسينمائية، والتي تجاوزت العشرين عاماً، حصدت النجمة العالمية إيميلي بلانت عدداً كبيراً من الجوائز، والتي نستعرض لكم أبرزها:

جائزة غولدن غلوب عن مُشاركتها بفيلم Gideon's Daughter.

جائزة نقابة ممثلي الشاشة - SAG فازت بها مرتين، الأولى عن فيلم A Quiet Place والثانية عن مُشاركتها بفيلم أوبنهايمر.

جائزة اختيار النقاد للأفلام حصلت عليها عام 2015.

تم ترشيحها لـجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم أوبنهايمر.

تم ترشيحها أكثر من مرة لعدد من جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام – بافتا.

