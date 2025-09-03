ميلوني و"فضيحة الإباحية"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من روما: قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني ، إنها "تشعر بالاشمئزاز" من نشر صورها وصور نساء أخريات على موقع إباحي، ودعت إلى تحديد هوية الجناة بسرعة "ومعاقبتهم بأقصى قدر من الحزم".

كما تم اكتشاف صور شقيقة ميلوني، أريانا، وزعيمة المعارضة، إيلي شلاين، على منصة Phica الإيطالية، التي كان لديها أكثر من 700 ألف مشترك قبل أن يغلق مديروها الموقع يوم الخميس، وألقوا باللوم على المستخدمين "لاستخدام المنصة بشكل غير صحيح".

الصور، المصحوبة بتعليقات بذيئة وجنسية، مأخوذة إما من حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أو من مصادر عامة دون موافقة أصحابها، وعُدِّلت لتكبير أجزاء من الجسم أو لتصوير النساء في أوضاع جنسية. تقدمت عشرات النساء بشكاوى ضد موقع Phica ومنصات مماثلة منذ كشف الفضيحة هذا الأسبوع من قِبل عدد من النساء البارزات.

أشعر بالاشمئزاز مما حدث

قالت ميلوني لصحيفة كورييري ديلا سيرا يوم الجمعة: "أشعر بالاشمئزاز مما حدث . أود أن أعرب عن تضامني ودعمي لجميع النساء اللواتي تعرضن للإساءة والإهانة والانتهاك".

وأضافت: "من المؤسف أن نلاحظ أنه في عام 2025، لا يزال هناك من يعتبر أنه من الطبيعي والمشروع أن يدوس على كرامة المرأة ويستهدفها بالإهانات الجنسية والمبتذلة، مختبئين وراء عدم الكشف عن هويتهم أو لوحة المفاتيح".

في الأسبوع الماضي، أغلقت شركة ميتا حسابًا إيطاليًا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يُدعى Mia Moglie (زوجتي)، حيث كان الرجال يتبادلون من خلاله صورًا حميمية لزوجاتهم أو نساء مجهولات.

معاناة 20% من الإيطاليات مع الصور الجنسية

أُطلقت منصة "فيكا"، وهي تحريف إملائي خاطئ لكلمة عامية إيطالية تعني "المهبل"، عام 2005، ويبدو أنها عملت دون عوائق رغم إبلاغ النساء عنها. وقد بدأت الشرطة تحقيقًا بعد تلقيها شكاوى رسمية من عدة سياسيين في الحزب الديمقراطي (يسار الوسط).

وقالت ميلوني لصحيفة كورييري ديلا سيرا إنه يجب تحديد المسؤولين عن هذا الأمر ومعاقبتهم "بأقصى قدر من الحزم".وأضافت: "المحتوى الذي يُعتبر غير ضار قد يتحول، إذا وقع في الأيدي الخطأ، إلى سلاح خطير. وعلينا جميعًا أن ندرك ذلك".

توصلت دراسة أجرتها جامعة ميلانو عام 2019 إلى أن 20% من النساء الإيطاليات تعرضن لشكل من أشكال المشاركة غير المقبولة للصور، أي أن الصور يتم تحويلها إلى صور جنسية.