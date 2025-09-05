منة فضالي في يوم ميلادها: بكبر في السن بس عقلي صغير وهفضل طفلة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - احتفلت الفنانة منة فضالي بيوم ميلادها، الذي وافق أمس الخميس 4 سبتمبر، داخل منزلها، في أجواء أسرية هادئة، مقتصرة على وجود والدتها فقط. وعلى غير عادتها، حيث اعتادت أن تُقيم حفلاًَ كبيراً كل عام بحضور أصدقائها المقربين، قررت منة هذا العام أن يكون الاحتفال بسيطًا للغاية، مكتفية بإحضار التورتة ومشاركة اللحظة مع والدتها.

رسالة منة فضالي في يوم ميلادها

نشرت منة فضالي صوراً من احتفالها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وأرفقتها برسالة قالت فيها: "سنة جديدة من عمري.. بكبر في السن بس عقلي صغير، وهفضل طفلة لأن قلبي الحمد لله زي ما هو متغيرش.. أبيض. شكرا لكل الناس اللي كلموني وبعتولي واحتفلوا بيا.. شكرا من قلبي على محبتكم الجميلة".

أزمة ثقة.. صراع المال والارث بين الشقيقات

من جهةٍ أخرى، تتابع منة فضالي أصداء مشاركتها في مسلسل "أزمة ثقة" الذي يُعرض حاليًا ويتكون من 15 حلقة، وتضم قائمة أبطال المسلسل نجلاء بدر، هاني عادل، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، إيهاب فهمي، محمد العمروسي، عبير منير، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

تدور أحداث مسلسل "أزمة ثقة" في أجواء مشوّقة من الغموض والإثارة، حيث تبدأ القصة بجريمة قتل تقلب حياة الأبطال رأسًا على عقب، لتضعهم في مواجهة مباشرة مع الماضي المليء بالصراعات، خاصةً تلك المتعلقة بالمال والإرث والخلافات بين الأشقاء. ويجد أفراد العائلة أنفسهم في اختبار حقيقي لقوة روابطهم العائلية، في ظل أجواء من الشك وانعدام الثقة، التي تهدد بتفككهم وانهيار حياتهم.

مشاركة منة فضالي في مسلسل "سيد الناس"

سبق أن شاركت منة فضالي في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، حيث جسدت شخصية سماح الهواري، زوجة فاروق الجباس الذي يلعب دوره الفنان أحمد زاهر، ولديهما ابنة تُدعى ميادة تجسدها ملك أحمد زاهر، وتكشف الأحداث عن قصة حب قديمة لسماح مع الجارحي الذي يؤدي شخصيته عمرو سعد، وهو الحب الذي لم ينطفئ رغم زواجها، ما يضعها في مواجهة حياة مليئة بالصراعات بين الماضي والحاضر.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

