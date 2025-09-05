مهرجان فينيسيا السينمائي ينعي جورجيو أرماني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - نعى مهرجان فينيسيا السينمائي مُصمم الأزياء الإيطالي الشهير جورجيو أرماني، الذي تم الإعلان عن وفاته أمس الخميس بالتزامن مع الأيام الأخيرة للدورة الـ82 من المهرجان.

بيان مهرجان فينيسيا السينمائي يؤكد بأن جورجيو أرماني ربطته علاقات قوية بالمهرجان

أصدرت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي نعياً للراحلجاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ رحيلعبقري فن الموضة والأناقة الإيطالي ورائد الأعمال الاستثنائي، في الوقت الذي تُقام فيه الدورة الثانية والثمانون من المهرجان على قدمٍ وساق، ونتذكره ببالغ الحزن والأسى".

وكان أسطورة الموضة جورجيو أرماني تربطه علاقات قوية بمهرجان فينيسيا السينمائي كضيف دائم، وتعود علاقته بالمهرجان لعقود من الزمن، كما تُعد علامة "أرماني بيوتي" إحدى أفرع إمبراطورية أرماني للأزياء الراعي الرئيسي للمهرجان.

جورجيو أرماني ومهرجان فينيسيا.. علاقة تعاون إمتدت لسنوات من عشق السينما

دومًا ما كانت السينما شغفالأول وُلد في طفولته ولم يتخلَّ عنه أبدًا، ولهذا أصبحصديقًا عزيزًا وزائرًا دائمًا، وداعمًا رئيسيًا له في السنوات الأخيرة، وفقًا لبيان المهرجان.

كما أشار بيان إدارة المهرجان إلى أن هذه الدورة هي السنة الثامنة على التوالي التي ترعى فيها "أرماني بيوتي" المهرجان كراعي رئيسي والسنة الخامسة التي تدعم فيها "جائزة المشاهدين - أرماني بيوتي" المُخصصة لأفضل فيلم في قسم "أوريزونتي إكسترا".

فيما تذكرت إدارة المهرجان أبرز فعاليات مشاركة أرماني في المهرجان، ومن أبرزها العرض العالمي الأول لفيلم مارتن سكورسيزي الوثائقي عن المصمم "صنع في ميلانو" عام 1990.

وبنفس الدورة عرض سكورسيزي أيضًا فيلم العصابات الكلاسيكي "رفاق طيبون" والذي ضم أزياءً من أرماني، ضمن المسابقة الرسمية في المهرجان وفاز بجائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج، كما حضر أرماني وسكورسيزي حفل الختام في ذلك العام، حيث قدّم فيديريكو فيليني جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة لمارسيلو ماستروياني.

جيورجيو أرماني يستبق وفاته بمعرض يضيء على إنجازاته ضمن مهرجان فينيسيا

ومن بين الأفلام الأخرى التي عُرضت في فينيسيا والتي ساهم فيها أرماني في الأزياء؛ فيلم Streets of Fire للمخرج والتر هيل، فيلم The Untouchables للمخرج براين دي بالما، فيلم American Gigolo للمخرج بول شريدر، فيلم Working Girl للمخرج مايك نيكولز، فيلم The Dark Knight للمخرج كريستوفر نولان.

كما استضافت مجموعة أرماني بعضًا من أروع حفلات المهرجان خلال السنوات القليلة الماضية، بصفتها الراعي الرئيسي للمهرجان ومن أبرزها عام 2023 حينما استضافت واحدة من أفخم فعالياته على الإطلاق في فينيسيا، وهي "ليلة واحدة فقط في فينيسيا" والتي جاءت بالتزامن مع احتفال مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الثمانين، وقد تضمن الحفل عرض أزياء وحفل كوكتيل لـ 700 ضيف، من بينهم جيسيكا تشاستين، بينيسيو ديل تورو، لوكا غوادانيينو، سيدني سويني، وسادي سينك.

كما جاء إعلان نبأ وفاة أرماني بعد أيام قليلة من سلسلة فعاليات مليئة بالنجوم في أنحاء فينيسيا احتفالًا بالذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة أرماني، وقد شملت هذه الفعاليات حفل عشاء فاخر في قصر دوجي في الجزيرة الرئيسية في فينيسيا، وكان من أبرز حضوره آرون تايلور جونسون، سينك وشيلين، ودلي، بالإضافة إلى حفل عشاء لجمع التبرعات في المساء التالي حضره كيت بلانشيت، راشدة جونز، روزي هنتنغتون وايتلي وآخرين.

كما كانت السجادة الحمراء هذا العام مليئة بتصاميم أرماني، حيث ظهرت كيت بلانشيت بفستان أسود عتيق في حفل الافتتاح، كما رصد أحد مواقع الموضة ما لا يقل عن 13 إطلالة من العلامة التجارية الفاخرة في العرض الأول لفيلم فرانكشتاين.

