صور جديدة تكشف لوك أنجلينا جولي في كواليس فيلمها المقبل…ما رأيكم؟

ظهرت المخرجة والممثّلة والمنتجة أنجلينا جولي في موقع تصوير فيلمها الجديد Anxious People في لندن بإطلالة جديدة تمامًا، إذ اعتمدت شعرًا قصيرًا باللون الأشقر الفاتح، في تغيير لافت عن شعرها البنّيّ الطويل المعتاد. خاصّة أنّ “جولي” قد بدأت مؤخّرًا بالانتقال تدريجيًّا إلى درجات لونيّة أفتح.

إلى جانب تسريحة الشّعر، ارتدت جولي في المشهد قميصًا أبيض طويلًا بأكمام ملفوفة، وسروالًا واسعًا قصيرًا مع أحمر شفاه أحمر خافت، وزيّنت إطلالتها بدبوس ذهبي بارز.

فيلم Anxious People الّذي يشاركها بطولته إيمي لو وود وجايسون سيغل بحسب ما ذكر موقع Deadline، مأخوذ عن رواية الكاتب فريدريك باكمان الصّادرة عام ٢٠١٩ بالعنوان نفسه. الفيلم من إخراج مارك فوستر، بينما كتب السّيناريو باكمان بالتّعاون مع ديفيد ميجي.

وجاء في ملخّص الفيلم: “في اليوم السّابق لعيد الميلاد، تجد زارا، وهي مصرفيّة استثماريّة، نفسها على مضض بين مجموعة من الغرباء خلال جولة داخل منزل معروض للبيع. وعندما تقتحم المكان سيّدة تُدعى غريس في محاولة فاشلة لسرقة بنك، تتحوّل المجموعة إلى رهائن، لتتفجّر الفوضى وتتكشّف الأسرار، ولا يسير شيء على الإطلاق كما هو مخطّط له.”

كما انضمّ مادوكس جولي-بيت، ابن جولي البكر البالغ من العمر أربعة وعشرين عامًا من زواجها السّابق ببراد بيت، إلى والدته في موقع التّصوير.

يُذكر أنّ مادوكس دخل عالم الفنّ منذ سنوات، إذ ظهر لأوّل مرّة كـ”زومبي” غير مُعترف بدوره في فيلم والده World War Z عام ٢٠١٣، ثمّ عمل كمنتج منفذ لفيلم First They Killed My Father وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره.