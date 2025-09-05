بطولة Six Kings Slam للتنس ضمن موسم الرياض تُبث عالميًا حصريًا عبر نتفلكس

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن اختيار منصة نتفلكس كجهة البث الرسمية عالميًا لبطولة Six Kings Slam لهذا العام ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتقام النسخة الثانية من البطولة، التي تجمع ستة من أبرز نجوم التنس العالمي، في الفترة ما بين 15 و18 أكتوبر، وسيتم بثها مباشرة وحصريًا عبر نتفلكس إلى أكثر من 300 مليون مشترك حول العالم، من دون أي تكلفة إضافية.

وسيواجه المصنف الأول عالميًا يانيك سينر منافسة قوية خلال سعيه للحفاظ على لقبه في بطولة Six Kings Slam على أرض anb Arena، حيث يشارك في المنافسة كل من بطل البطولات الكبرى (غراند سلام) خمس مرات كارلوس ألكاراز، والصربي نوفاك دجوكوفيتش الفائز برقم قياسي بلغ 24 لقبًا في بطولات الفردي الكبرى، إلى جانب وصيف البطولات الكبرى ثلاث مرات ألكسندر زفيريف، والمصنف الخامس عالميًا جاك دريبر، ووصيف بطولة أميركا المفتوحة 2024 تايلور فريتز، وجميعهم يسعون لانتزاع لقب هذا العام في الرياض.

وستتولى شركة IMG، التابعة لمجموعة TKO Group Holdings, Inc.، إنتاج البث والمحتوى، مستفيدة من خبراتها الكبيرة في العمل مع أبرز البطولات والاتحادات الرياضية حول العالم.

وسيحظى الجمهور بتجربة مشاهدة غير مسبوقة عبر أكثر من 20 كاميرا متطورة، تشمل الكاميرات الطائرة (wirecam)، والطائرات المسيّرة (drone)، والتقنيات الروبوتية، إلى جانب الرسوم البيانية المعززة بالواقع (AR)، والتعليق التحليلي المتخصص، والسرد الإبداعي حول أبرز نجوم اللعبة.

وكانت النسخة الافتتاحية من البطولة قد أقيمت في أكتوبر الماضي، وجمعت بين المصنفين الأول والثاني عالميًا في المباراة النهائية، حيث قلب سينر تأخره بمجموعة أمام ألكاراز إلى فوز مثير بنتيجة 6-7، 6-3، 6-3.