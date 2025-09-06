خلاف عائليّ محتدم.. صلاح الشّرنوبي يطالب برؤية حفيده وأرملة نجله تردّ بقوّة

أعرب الموسيقار المصريّ صلاح الشّرنوبي مؤخّرًا عن أمنيته في رؤية حفيده عمر، بعد وفاة نجله الأكبر محمّد، إذ أوضح أنّه حاول التّواصل مع الطّفل منذ رحيل والده، إلّا أنّ الأمر لم يتحقّق حتّى الآن، متمنّيًا خلال حلوله ضيفًا في برنامج «كلام النّاس» مع الإعلاميّة ياسمين عزّ عبر شاشة «MBC مصر»، أن تسمح له والدة الطّفل سالي شبل، بلقائه وداعيًا الله أن يحفظ حفيده ويحقّق له ما كان يتمنّاه والده الرّاحل.

من جهتها، ردّت سالي شبل أرملة نجله الرّاحل محمّد الشّرنوبي، عبر حسابها الرّسميّ على “فايسبوك”، معاتبةً حماها على تصريحاته الإعلاميّة، مؤكّدة أنّها فوجئت بتوجيهه رسالة علنيّة لها في حين أنّه كان بإمكانه التّواصل معها مباشرة. مشدّدة على أنّها لم تمنعه من رؤية حفيده عمر، موضحة أنّ الزّيارات رُفضت من قِبل والدة محمد، وأنّها تعرضت كذلك لتطاول من شقيق الرّاحل عبر رسالة ما زالت تحتفظ بها.

وأضافت أنّها مُنعت هي وابنها من دخول شقّتهما الّتي عاشت فيها مع زوجها، بعدما تم تغيير الأقفال وحرمانهما من حقوق تخصّهما. واختتمت بالتّأكيد على أنّها لن تلتزم الصّمت مجدّدًا تجاه أيّة تصريحات ولن تسكت على ما حدث سابقًا ولأعوام عديدة..

يُذكر أنّ المهندس محمّد الشّرنوبي، نجل الموسيقار صلاح الشّرنوبي، رحل عن عالمنا في شهر يونيو الماضي إثر أزمة صحيّة مفاجئة.