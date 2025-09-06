الزّفاف الأكثر سرّيّة لسيلينا غوميز… لا أحد يعرف الوجهة

تستعدّ الفنّانة سيلينا غوميز لتوديع حياة العزوبيّة والتّحوّل من لقب “آنسة” إلى “سيّدة”، إذ كشفت مصادر لموقع TMZ أنّها ستتزوّج خطيبها المنتج الموسيقيّ بيني بلانكو في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ووفق المعلومات، سيُقام حفل الزّفاف في منطقة مونتيسيتو/سانتا باربرا بجنوب ولاية كاليفورنيا، غير أنّ موقع الحفل يبقى شديد السّريّة لدرجة أنّ الضّيوف المدعوّين أنفسهم لا يعرفون العنوان حتّى الآن.

وسيتِمّ نقل جميع الحاضرين يوم الزّفاف عبر حافلات مخصّصة من موقع محدّد في مونتيسيتو إلى المكان الفعليّ للحفل، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سرّيّة المناسبة وإبعادها عن أعين وسائل الإعلام.