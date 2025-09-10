الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلا لدعم متضرري زلزال أفغانستان

أطلقت الأمم المتحدة نداءً طارئا، لجمع ما يقارب 140 مليون دولار من أجل تقديم المساعدات العاجلة لنحو نصف مليون شخص تأثروا بالزلزال العنيف الذي ضرب شرق أفغانستان في 31 أغسطس. الزلزال، الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، خلّف وراءه أكثر من 2200 قتيل وآلاف الجرحى، بالإضافة إلى دمار واسع في المناطق الجبلية الوعرة.

وأشارت السلطات الأفغانية إلى أن صعوبة التضاريس حالت دون وصول فرق الإنقاذ إلى العديد من القرى، بينما لم يكن الوصول إلى بعضها ممكنا إلا عبر الطائرات المروحية.

خطة الاستجابة

بحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة، فإن خطة الاستجابة الطارئة البالغة 139.6 مليون دولار، والممتدة على أربعة أشهر، ستتيح للمنظمات الإنسانية تقديم الدعم إلى نحو 457 ألف شخص تضرروا بشكل مباشر في مقاطعات: كونار، ولغمان، وننغرهار.

وتشمل الخطة توفير الغذاء والمأوى والرعاية الطبية، بالإضافة إلى دعم المرافق الصحية التي تعاني أصلا ضغطا شديدا في ظل العدد الكبير من الجرحى، الذي تجاوز 3600 شخص.

دمار واسع

أفادت البيانات بأن أكثر من 6700 منزل دُمرت أو تضررت بشدة، ما أجبر آلاف العائلات على النزوح. وفي الوقت نفسه، تكافح المستشفيات والمراكز الطبية المحلية لتقديم العلاج للمصابين، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات.

وحتى الآن، لم تتمكن الأمم المتحدة من الوصول إلا إلى 49 قرية من أصل 411 قرية متضررة بسبب انهيار الطرق، وصعوبة الوصول إلى المناطق الجبلية النائية.

سباق مع الزمن

قالت إندريكا راتوات، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، إن الوضع يتطلب تحركا عاجلا، مؤكدة أن «هذه لحظة يجب على المجتمع الدولي فيها أن يبذل قصارى جهده، ويُظهر تضامنه مع شعب عانى الكثير بالفعل».

وأضافت راتوات أن اقتراب فصل الشتاء يجعل من جهود الإغاثة سباقا مع الزمن، إذ من المتوقع أن تزداد معاناة الناجين مع انخفاض درجات الحرارة ونقص المأوى.

تعبئة محلية ودولية

تعمل السلطات الأفغانية، بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية، على تنفيذ عمليات إغاثة عاجلة، شملت توفير المواد الغذائية الأساسية، والمساعدات الطبية، والخيام للنازحين.

وأكد بيان الأمم المتحدة أن خطة الاستجابة ستسمح بتوسيع عمليات الإغاثة خلال الأشهر المقبلة، خصوصا في المناطق المرتفعة والمعرضة لعزلة أكبر مع بداية الشتاء.

أزمة مضاعفة

الزلزال الأخير يضيف طبقة جديدة من المعاناة لشعب يواجه منذ سنوات تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية متراكمة. وتؤكد تقارير إنسانية أن أي تأخير في توفير التمويل المطلوب سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، ويضع عشرات الآلاف من الأسر في مواجهة مباشرة مع الجوع والبرد القارس.