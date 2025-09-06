لقطات خطفت الأضواء في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025.. تعرفوا إليها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 05:09 مساءً - شهدت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي Venice Film Festival الدولي في دورته الـ82، العديد من الفعاليات المهمة، بالإضافة للقطات بارزة حازت اهتمام الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي. بين اللحظات المرحة والإطلالات الغريبة والمواقف الطريفة لنجوم العالم، تركزت الأنظار على أبرز النجوم ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا التي نتذكرها في يومه الختامي من خلال هذا المقال.

إميلي بلانت تمازح المصورين على السجادة الحمراء

Embed from Getty Images

في لقطةٍ طريفة لها خلال حضورها مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 برفقة الممثل العالمي دواين جونسون "ذا روك" على السجادة الحمراء، لعرض فيلم "The Smashing Machine"، ظهرت النجمة إيميلي بلانت Emily Blunt أمام المصورين في لقطة طريفة أخرجت من خلالها لسانها لهم على السجادة الحمراء، في مشهد طريف.

جورج كلوني يشعل السجادة الحمراء بحركات طريفة وأجواء مرحة

Embed from Getty Images

ظهر النجم جورج كلوني George Clooney على سجادة مهرجان فينيسيا السينمائي برفقة زوجته أمل كلوني، وفي مشهد طريف شارك النجم الوسيم أجمل اللحظات الطريفة والمرحة على السجادة الحمراء، حيث قام بضرب ذيل فستان زوجته أمل كلوني عند نفخه بالهواء، ومازح أحد المصورين بأخذ كاميرا منه لتصوير زملائه، وخاصةً زميله آدم ساندلر الذي شاركه الابتسامة بعد أن اصطنع وجهاً عبوساً أمام الكاميرا.

جود لو يتعثر على رصيف فينيسيا

View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

النجم جود لو Jude Law فقد توازنه وهو يهم بالنزول من قارب التاكسي المائي في مهرجان فينيسيا السينمائي، وكاد يسقط أرضاً في القناة بينما كان يحمل هاتفه المحمول، قبل أن يتمكن من استعادة توازنه وسط ابتسامات الحاضرين. ورغم الموقف المفاجئ؛ سارع إلى الضحك مع زوجته وأصدقائه، وواصل طريقه إلى المطار. كما حرص على مصافحة السائق وشكره قبل مغادرة القارب، في بادرة لفتت أنظار المتابعين.

وبعد الموقف مباشرةً، التقى لو مجموعة من محبيه الذين استقبلوه بالتصفيق والابتسامات، وسألوه إن كان بخير. وقد استغل الممثل اللحظة للتوقيع على الصور والتقاط بعض اللقطات التذكارية؛ ما عكس خفة ظله وحرصه على التفاعل مع جمهوره حتى في مواقف غير متوقعة. وعلى الرغم من سقوطه؛ بدا بكامل أناقته بارتدائه سترة زرقاء داكنة فوق قميص رمادي وبنطال بسيط وحذاء مريح.

نحافة دواين جونسون تلفت الأنظار

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

ظهر المصارع والممثل الأمريكي الشهير دواين جونسون Dwayne Johnson المعروف باسم "ذا روك" بإطلالة مفاجئة خلال النسخة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث بدا أكثر نحافة عن مظهره المعروف. وما أثار الجدل حول ذا روك هو فقدانه نحو 27 كيلوغراماً من وزنه من أجل تجسيد شخصية مارك كير بطل الفنون القتالية في فيلم "The Smashing Machine"؛ الأمر الذي أثار تكهنات حول استخدام حقن فقدان الوزن.

تابعوا المزيد: في اليوم التاسع من مهرجان فينيسيا 2025.. لمسة إنسانية من فاليريا غولينو وإطلالات للنجمات تسرق الأضواء

إيمانويلا فانيلي تلتقط صورة تذكارية مع الكاتب الإيطالي باسكوالينو إسبوزيتو

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

في مشهد مفعم بالمودة والتقدير والإنسانية، حرصت النجمة إيمانويلا فانيلي Emanuela Fanelli على التقاط صورة تذكارية مع الكاتب الإيطالي باسكوالينو إسبوزيتو، المصاب بمرض العظم الزجاجي الهش، وذلك خلال حضورها العرض العالمي لفيلم "In the Hand of Dante"ضمن فعاليات اليوم الثامن من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025.

جيسون موموا بصندل وبدلة وردية تلفت الأنظار

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

لفت النجم العالمي جيسون موموا Jason Momoa الأنظار بإطلالته الغريبة على سجادة مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ82، حيث أطل في اليوم الثامن من المهرجان ببدلة رسمية باللون الوردي "البينك" حين انضمامه لباقي زملائه من فريق عمل فيلم In the Hand of Dante، وكان اللافت للنظر ارتداءه صندلاً باللون الوردي. وقد تعمد موموا إظهار إطلالته الوردية أمام الكاميرات وهو يسير على السجادة الحمراء، وبدت السعادة على الممثل والمصورين يلتقطون له الصور. هذه الإطلالة أثارت موجة من التعليقات التي اعتبرها بعض المتابعين جريئة خاصةً في مهرجان عالمي كفينيسيا.

ريبيكا فيرغسون تكسر القواعد وتسرق الأضواء بإطلالة جريئة في مهرجان فينيسيا

https://www.instagram.com/p/DOIrhvACMSw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOIrhvACMSw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOIrhvACMSw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كسرت النجمة ريبيكا فيرغسون Rebecca Ferguson القواعد وسرقت الأضواء على سجادة مهرجان فينيسيا بدورته الـ82، حيث اعتمدت إطلالة جريئة جعلت حضورها لافتاً أمام عدسات الكاميرات، حيث اختارت إطلالة مزجت بين الكلاسيكية السوداء بلمسات مفاجِئة قلبت المقاييس، وجعلت من الحذاء الأبيض والأسود بفردته الواحدة حديث العرض بأسره. وفي التفاصيل، اختارت ريبيكا فيرغسون تصميماً يجمع بين الكلاسيكية واللمسات المبتكرة الجريئة. وكان العنصر الأكثر إثارة للجدل "الحذاء" الذي جاء بتصميم بروغ مخطط باللونين الأسود والأبيض بفردة واحدة فقط.

شاهدوا: إدريس ألبا وزوجته يخطفان أنظار الكاميرات على السجادة الحمراء لفيلم "A House of Dynamite"

جيسون موموا وأوسكار إسحاق بلقطة ودية

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

في العرض العالمي الأول لفيلم "In The hand of Dante"، لفت الممثل جيسون موموا الأنظار بلحظة ودية وعاطفية جمعته بزميله أوسكار إسحاق Oscar Isaac على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

عفوية ابنة إحدى الحاضرات

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

ومن أجمل اللقطات التي سجلها مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ82، لحظة خطفت القلوب وسط أجواء الفن والسينما، حيث ظهرت ابنة إحدى الحاضرات بإطلالة طفولية عفوية مميزة على السجادة الحمراء لفيلم Silent Friend "Stille Freundin".

‏ أماندا سيفريد تستعير إطلالة جوليا روبرتس

https://www.instagram.com/p/DOEexNIDdcD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOEexNIDdcD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOEexNIDdcD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فاجأت النجمة أماندا سيفريد عشاق الموضة بطلب غير متوقع عبر إنستغرام؛ إذ استعارت إطلالة النجمة جوليا روبرتس Julia Roberts من جلسة تصوير فيلمها "After The Hunt"، لتتألق بها بعد أيام في أثناء الترويج لفيلمها "The Testament of Ann Lee"، حيث تألقت ببليزر كحلي أنيق، وقميص مخطط بدرجات دافئة، مع بنطال جينز داكن بخصر عالٍ. أماندا سيفريد شاركت متابعيها صورة بالإطلالة نفسها عبر إنستغرام، وكتبت معلقة: "شكراً على المشاركة، جوليا روبرتس".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".