هند البلوشي تستقبل مولودة جديدة وتشارك جمهورها فرحة الأمومة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - في أجواءٍ دافئة مليئة بالحب والبهجة، أعلنت الفنانة هند البلوشي عبر منشور مؤثر على حسابها الرسمي بـ "إنستغرام" عن قدوم مولودتها الجديدة، والتي اختارت أن تطلق عليها اسمها "هند"، لتشارك متابعيها سعادتها بهذه اللحظة السعيدة.

رسالة مؤثرة

لم تكتفِ هند البلوشي بمنشورها عن قدوم مولودتها الجديدة، بل نشرت أيضاً مقطع فيديو قصيراً تضمن عبارات شاعرية، بدأته بقولها: "شيخة بنات جيلها شرفت، قرت العين بشوفها ونوّرت"، لتعبر عن فرحتها الغامرة بقدوم ابنتها. وأضافت: "والحمد لله على هند القمر، الحمد لله على أجمل قدر"، قبل أن تدعو جمهورها لمشاركتها اللحظة بالدعاء والبركة، قائلة: "سموا بسم الله عليها وباركوا، وحطوا المضعد بيديها وهللوا".

واختتمت هند البلوشي رسالتها بقولها: "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، إن رزقني الله روحاً من روحي ونبضاً آخر لقلبي"، مشيرة إلى أن مولودتها وُلدت يوم السبت 6 سبتمبر. كما دعت لها بالبركة قائلة: "اللهم انبتها نباتاً حسناً واجعلها قرة عين لنا".

تفاعل المشاهير والجمهور

المنشور لاقى تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الإجتماعي، حيث انهالت التهاني والتبريكات من قبل عدد كبير من النجوم والمشاهير، الذين تمنوا للمولودة الصحة والعافية، ولعائلةالسعادة والاستقرار، ومن بين هؤلاء الفنانة هيفاء حسين، حصة النبهان، الكاتب عثمان الشطي وعدد آخر من المشاهير

فيما تداول محبو هند البلوشي الفيديو والعبارات المرافقة له معبرين عن مشاركتهم فرحتها بهذه المناسبة السعيدة والتي شكلت لحظة استثنائية للنجمة.

أحدث الأعمال المسرحية لـ هند البلوشي

مؤخراً، عُرض للنجمةأكثر من عمل مسرحي الأول بعنوان " آخر رحلة" وتدور أحداثها حول القطار رقم 777، الذي ينطلق وعلى متنه مجموعة من الأشخاص من مختلف فئات المجتمع، وأثناء سير القطار في الغابات تحدث الانهيارات الأرضية مما يتسبب في توقفه وانقطاع جميع أجهزة الاتصال مما يجعل من الصعب التواصل بمركز القيادة ووسائل الاتصال الأخرى.

"آخر رحلة" من ﺇﺧﺮاﺝ خالد بوصخر، ﺗﺄﻟﻴﻒ ناصر البلوشي، بطولة الممثلين: طارق العلي، هند البلوشي، خالد العجيرب، إسماعيل سرور، سعيد الملا، محمد عاشور، شهد سلمان، نورا بالألف، فيصل السعد، سلطان العلي، محمد خالد الوزير، وسعود المطيري.

أما العمل الثاني فجاء بعنوان "روبوتو"، وتدور قصته تدور حول أطفال موهوبين يزورون مصنع للروبوتات والذكاء الإصطناعي، حيث يواجهون الشر ويغرسون قيم الحب والتعاون والشجاعة. والمسرحية جاءت من إخراج هند البلوشي وتأليفها، وشارك بها عدد آخر من النجوم وهو، نوار، خالد الصراف، عبد الله هيثم، زينة لاصفار وآخرين.

والمسرحية الثالثة هى "عايش بقلب نورة" وهي مسرحية غنائية، حققت من خلالها "البلوشي" نجاحاً كبيراً، إذ عُرضت في أكثر من بلد عربي من بينهم المملكة العربية السعودية، وشارك بها كوكبة من نجوم الخليج منهم الفنان خالد العجيرب، الفنان عبدالله بهمن، الفنانة منال العيسى، الفنان زياد القاضي، الفنان عبدالإله عبدالله، والفنان شنار الدوسري.

عمل سينمائي

على جانبٍ آخر، عُرض للنجمة، في دور السينما فيلم يحمل اسم: "رفعت الجلسة" وهو العمل الذي يجمعها بعدد من النجوم، منهم: عبدالله التركماني، خالد البريكي، وعبدالله الجيران. وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح المجيبل.

وتدور أحداث الفيلم حول محامٍ يدعى"يونس عبدالرحمن" قرر الانتحار بسبب جريمة مقتل ابنه، ولكن بعد مرور عام، يظهر قاتل غامض يرتكب مجموعة جرائم متسلسلة انتقاماً للطفل ولا يترك أيّ دليل خلفه سوى قلادة على شكل العقرب.

