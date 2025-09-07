شاهد كيف تألقت ميلا الزهراني على السجادة الحمراء في مهرجان تورنتو السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - تتواجد الفنانة ميلا الزهراني في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بدورته الـ 50، الذي بدأ من 4 ويستمر إلى 14 سبتمبر 2025، في مدينة تورنتو الكندية. ويُعد هذا المهرجان من أكبر وأهم المهرجانات السينمائية في العالم. وقد تألقت ميلا الزهراني على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة وأنيقة وجميلة، ووجهت الشكر للمصممة التي أشرفت على إطلالتها، والتي رافقتها في عدد من المهرجانات.

ميلا الزهراني تتألق على السجادة الحمراء لمهرجان تورنتو

شاركت ميلا الزهراني عدداً كبيراً من الصور لها ولفريق العمل أثناء تواجدها هناك، وذلك بعد اختيار فيلمها السينمائي "المجهولة" لعرضه عالمياً ضمن المهرجان، حيث يُعد هذا العرض الأول للفيلم، وهو من إخراج هيفاء المنصور.

ونشرت صوراً لها وعلّقت قائلة: "كان الحفل مكتظاً، والجمهور منغمس تماماً حتى اللحظة الأخيرة، يا له من مشهد ممتع!"، كما نشرت صوراً أخرى برفقة فريق عمل المخرجة وكتبت: "لا أزال متوهجة من الليلة الماضية، شكر لا نهاية له لهيفاء المنصور، وفخورة بأن أكون جزءاً من هذا الفيلم".

كما أعادت نشر صور بثها حساب المهرجان، الذي كتب: "بعض اللقطات من خلف الكواليس لمواقع التواصل الإجتماعي". وعند وصولها، التقطت صورة بجانب بوستر الفيلم قبل عرضه وعلّقت: "لا أستطيع التعبير عن هذا الشعور بالكلمات".

فيلم "المجهولة" للفنانة ميلا الزهراني

تم اختيار فيلم "المجهولة" لعرضه عالمياً ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بدورته الـ 50، في عرضه الأول. وتقام فعاليات المهرجان من 4 إلى 14 سبتمبر 2025 بمدينة تورنتو الكندية، وسط اهتمام عالمي متزايد بمكانته؛ كواحد من أكبر وأهم المهرجانات السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم حول العثور على جثة فتاة مراهقة في قلب الصحراء، ما يثير العديد من التساؤلات حول شخصيتها. وتقرر سيدة البحث في ملابسات الجريمة وجمع المعلومات عن الجثة المجهولة لكشف اللغز المحيط بها. الفيلم من بطولة ميلا الزهراني، وشافي الحارثي، ومن إخراج هيفاء المنصور.

مسلسل "على مر الزمان"

انتهت الفنانة ميلا الزهراني من تصوير مسلسل "على مر الزمان"، وهو النسخة السعودية من المسلسل التركي الشهير، بمشاركة نخبة من النجوم، أبرزهم: عبد المحسن النمر، خالد البريكي، أسمهان توفيق، عائشة كاي، أصايل محمد، عزام النمري، سارة الحربي، أسامة محمد. المسلسل من إخراج فكرت قاضي، وسيُعرض بعد رمضان 2026 على منصة "شاهد" وقنوات MBC.

وكان مسلسل "على مر الزمان" بالنسخة التركية قد حقق شهرة واسعة في العالم العربي عند عرضه عام 2010، واستمر حتى 2013. وهو مستوحى من قصة حقيقية عن القبطان "علي أكارسو" الذي يقع في حب امرأة أجنبية تُدعى "كارولين"، ما يثير صراعاً بين عشقه لها وحبه لزوجته "جميلة" وأولاده.

آخر أعمال الفنانة ميلا الزهراني

آخر عمل عُرض للزهراني كان مسلسل "عبر الأثير"، الذي تدور أحداثه حول شخصية "أثير"، المذيعة الشابة التي تبدو قوية وتنشر الطاقة الإيجابية، لكنها تخفي جراحاً عميقة خلف قناع القوة، تركها لها ماضٍ قاسٍ. العمل من تأليف علي الشمري، وإخراج مناف عبدال، ويشارك في بطولته مرام البلوشي، إبراهيم الحربي، منصور البلوشي، سارة الحسن، شيماء قمبر، زينب يوسف، محمد هاشم، أبرار أبو سيف، زمن عبد الله، عبد العزيز مندني، نورة فيصل، ومحمد الكاظمي.

كما شاركت الزهراني في فيلم "هوبال"، الذي تدور أحداثه في تسعينيات السعودية، حول عائلة بدوية تهجر قريتها وتعيش في عزلة بالصحراء بعد اقتناع الجد بقرب قيام الساعة. لكن هذه العزلة تهتز حين تُصاب الابنة "ريفة" بمرض معدٍ يفرض الابتعاد عنها. الفيلم من بطولة ميلا الزهراني، مشعل المطيري، إبراهيم الحساوي، وحمدي الفريدي في أول ظهور له سينمائياً، ومن إخراج عبد العزيز الشلاحي وتأليف مفرج المجفل.

