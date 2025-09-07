بكاء وتأثر عبادي الجوهر عند غناء هذه الأغنية بموسم جدة.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - أحيا الفنان عبادي الجوهر حفلاً ضمن حفلات موسم جدة 2025، وذلك على مسرح "عبادي الجوهر أرينا"، بمشاركة الفنانة أسماء لمنور، بتاريخ 5 سبتمبر 2025، بتنظيم من شركة "بنش مارك".

وتفاجأ الجمهور أثناء غنائه لأغنية "اختفت"، وتحديداً في المقطع:

وقفت أنا

وسط الظلام

وذكرت ليلة قد مضت

ليلة تعدّت وانتهت من عمرها

فقد تأثر الجوهر بهذا المقطع وبكى، ثم توقف لحظات عن الغناء، قبل أن يعود ويكمل الأغنية لجمهوره وسط تصفيق كبير، حيث كان تأثره واضحاً، وتأثر الجمهور معه.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو، وعلقوا بكلمات جميلة؛ أثنوا فيها على أداء عبادي للأغنية وتعاطفوا معه. وأشار بعض التعليقات إلى أن سبب بكائه يعود إلى تذكر زوجته الراحلة "أم سارة"، وأن هذه الأغنية أُديت منذ فترة زمنية، وكانت تتزامن مع رحيلها. فيما حلّل البعض أن الأغنية كُتبت في سياق هذا الموقف المؤلم؛ وهو وفاة زوجته ورحيلها.

كلمات أغنية "اختفت" لعبادي الجوهر

تُعد أغنية "اختفت" من الأغاني القديمة للفنان عبادي الجوهر، وهي من كلمات محمد بن خالد، وألحان وغناء عبادي الجوهر، وكانت ضمن ألبوم "أصدق ما كتبت"، وتقول كلماتها:

اختفت

في طريق الليل

ما بقي إلا أنا

وحدي أنا

فضلت أنا وحدي هنا

أسمع سواليف الشجر

وأمسح عن عيوني سنا

دمعة عنا

دمعة هلاك

مع قطرة من باقي مطر

اختفت..

وقفت أنا

وسط الظلام

وذكرت ليلة قد مضت

ليلة تعدّت وانتهت من عمرها

لكنها من عمري عيّت تنتهي

فضلت أنا وحدي هنا

اختفت..

في طريق الليل

اختفت..

وشلون أنسى موعدي

وفي نفس هاللحظة زمان

كنا سوى شوق وحنان

وشلون فرقنا طريق؟

اختفت..

وكان حساب "بنش مارك"، الشركة المنظمة للحفل، قد نشر مقطعاً للأغنية وتأثر عبادي وبكائه، وعلّق: "أغنية اختفت.. بَكَت عبادي وبكّانا معه".

كما شارك حساب شركة بنش مارك صور للفنان عبادي الجوهر وعلق وكتب: "بأوتاره العذبة وصوته اللي يلامس القلوب..سطّر عبادي الجوهر ليلة أسطورية جديدة في تاريخه الفني العظيم بجدة.. غنينا، سلطنّا، وبكينا معه".

متحف عبادي الجوهر

كما شهد حفل عبادي الجوهر، الذي أُقيم بجدة، افتتاح متحفه، الذي ضم مجموعة من مقتنياته خلال مسيرته الفنية. ونشر حساب "بنش مارك" فيديو لافتتاح عبادي لمتحفه، وكتب: "أخطبوط العود يفتتح متحف عبادي الجوهر أرينا، الذي يضم مجموعة من مقتنياته، والتي تحمل الكثير من الذكريات واللحظات البارزة في مسيرته".

وقد شهد المتحف إقبالاً كبيراً من الجمهور، الذي حرص على مشاهدة مقتنيات فنانهم المفضل.

