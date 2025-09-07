نزيف مفاجئ.. نقل رنا رئيس إلى أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 07:06 مساءً - تعرضت الفنانة رنا رئيس لوعكة صحية مفاجئة، مما استدعى نقلها على الفور إلى أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية دقيقة دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى سوى تداول معلومات عن حالة إجهاض لطفلها الأول.

رنا رئيس تجري عملية جراحية طارئة

وفي متابعة فورية لحالة الفنانة رنا رئيس قال مصدر مقرب لـ "الخليج 365" إنها تعرضت لنزيف حاد وتدخل حاليًا غرفة العمليات.

زواج رنا رئيس

يُذكر أن رنا رئيس قد احتفلت بحفل زفافها على يسري علي- من خارج الوسط الفني- يوم 5 مايو الماضي، وأُقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى المُطلة على النيل بالقاهرة، وذلك في حضور أصدقاء العروسين، وعدد من الفنانين الذين حرَصوا على مشاركتها فرحتها، أبرزهم: بشرى، وفاء عامر، سلوى عثمان، ريهام عبد الغفور، هند عبدالحليم، روجينا، داليا البحيري، وعدد آخر من الفنانين.

وظهرت رنا بإطلالة ملائكية بفستان زفاف ناعم منفوش كشف عن جمالها، واعتمدت تسريحة الكعكة المرتفعة مع غرة أمامية، مع مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.

رنا رئيس بموسم دراما رمضان 2025

رنا رئيس شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلين الأول هو: "سيد الناس" بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، بشرى، وتأليف وإخراج محمد سامي، والثاني "للأذكياء فقط" بمشاركة: حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمود البزاوي، ريم سامي، دعاء حكم وآخرين.



