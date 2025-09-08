القائمة الكاملة للفائزين بحفل توزيع جوائز MTV VMAs

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 06:58 صباحاً - انتهت منذ قليل فعاليات حفل توزيع جوائز MTV للأغاني المصورة، والمعروفة باسم "MTV VMAs"، حيث شهد الحفل فقرات غنائية استعراضية، وسلسلة من التكريمات لنجوم الموسيقى والتي ذهبت هذا العام لـ ماريا كاري، ريكي مارتن، وبوستا رايمز. وقد اختُتم الحفل بتوزيع جائزة فيديو العام التي ذهبت للنجمة أريانا غراندي وسط تصفيق حار من الحضور.

قائمة الأعمال والنجوم الفائزين في حفل جوائز MTV VMAs

فيديو العام: أريانا غراندي Ariana Grande أغنية brighter days ahead

فنان العام: ليدي غاغا Lady Gaga عن Interscope Records

أغنية العام: روزيه وبرونو مارس ROSÉ & Bruno Mars عن أغنية APT

أفضل فنان جديد: أليكس وارن Alex Warren

أفضل تعاون فني: ليدي غاغا وبرونو مارس Lady Gaga & Bruno Mars أغنية Die With A Smile

أفضل بوب: أريانا غراندي Ariana Grande أغنية brighter days ahead

أفضل فنان بوب: سابرينا كاربنتر Sabrina Carpenter أغنية Island

أفضل هيب هوب: دوتشي Doechii أغنية “Anxiety

أفضل فنان آر أند بي: ماريا كاري - "Type Dangerous"

أفضل موسيقى بديلة: سومبر “back to friends”

أفضل موسيقى روك: كولدبلاي ALL MY LOVE أتلانتيك ريكوردز

أفضل موسيقى لاتينية: شاكيرا Shakira أغنية Soltera

أفضل موسيقى كيه بوب: ليزا بمشاركة دوجا كات وراي LISA ft. Doja Cat & RAYE عن أغنية Born Again

أفضل موسيقى أفروبيتس: تيلا Tyla عن أغنية PUSH 2 START

أفضل موسيقى الريف: ميغان موروني Megan Moroney عن أغنية "Am I Okay?

أفضل ألبوم: سابرينا كاربنتر Sabrina Carpenter ألبوم Short n' Sweet

أفضل فيديو كليب: أريانا غراندي Ariana Grande أغنية brighter days ahead

فيديو جيد: تشارلي xcx مع بيلي لإيليش Billie Eilish أغنية Guess featuring

أفضل إخراج: ليدي غاغا Lady Gaga أغنية Abracadabra

أفضل تصميم فني: ليدي غاغا Lady Gaga أغنية Abracadabra

أفضل تصوير سينمائي: كندريك لامار Kendrick Lamar أغنية Not Like Us

أفضل مونتاج: تيت ماكراي Tate McRae عن أغنية Just Keep Watching من فيلم F1

أفضل تصميم رقصات: دوتشي Doechii أغنية “Anxiety

أفضل مؤثرات بصرية: سابرينا كاربنتر Sabrina Carpenter أغنية Manchild

أفضل فرقة: KATSEYE أغنية "Touch

أغنية الصيف: تيت ماكراي Tate McRae عن أغنية Just Keep Watching من فيلم F1

