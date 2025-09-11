ورد الخال تحتفل بيوم ميلادها: العمر مش رقم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 01:03 مساءً - بعيدًا عن الأساليب التقليدية التي يعتمدها النجوم في الاحتفال بيوم ميلادهم، اختارت الفنانة ورد الخال أن تحتفل بطريقتها الخاصة، حيث خرجت عن المألوف ووجهت نصيحة لجمهورها ومحبيها في هذه المناسبة، وسط معايداتهم لها.

محبو ورد الخال يعايدونها برسائل مليئة بالحب في يوم ميلادها

ونشرت ورد الخال، مجموعة صور عبر صفحتها على "انستغرام" ظهرت من خلالها وهي ترتدي فستاناً من الساتان باللون الزيتي، وعلقت قائلة " العمر مش رقم.. العمر تجربة ونضج وقدرة وإيمان وحلا وثقة وجرأة وحكمة.. 10 ايلول.. برضى الله وروح الوالدين، بكفّي وبستمر".

وتلقت الفنانة ورد الخال معايدات كثيرة بمناسبة يوم ميلادها، حيث عبّر محبوها عن مشاعرهم برسائل مليئة بالحب والإعجاب. فكتب أحدهم: "وبيحلى الورد على خد الخال.. الفن ما بيكتمل إلا بوجود أسماء لامعة مثلك"، بينما وصفها آخر بـ "الفنانة المبدعة".

حضور مميز في الموسم الثالث من مسلسل "للموت"

وكانت الفنانة اللبنانية ورد الخال قد حضرت في الموسم الدرامي الرمضاني 2023 ببطولة الموسم الثالث من مسلسل "للموت" إلى جانب كل من النجوم ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، مهيار خضور، يامن الحجلي وآخرين،وحقق العمل نجاحاً جيداً ونسب متابعة عالية خلال عرضه وتفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

وبحسب ماصرحت به "ورد" في مقابلة سابقة مع مجلة "الخليج 365"، قالت إن شخصية " كارما" التي ظهرت بها خلال أحداث " للموت3"، كانت صعبة وممتعة في نفس الوقت، معبرة عن سعادتها بالتفاعل الكبير من الجمهور مع هذا الدور، ووصفته بأنه بصمة جديدة في مسيرتها الفنية، بحسب ما ذكرته في مقابلتها.

جاء الجزء الثالث حافلًا بالتشويق والإثارة، إذ بعد أن اعتقد الجميع بوفاة الشخصيتين الرئيسيتين "سحر" (ماغي بو غصن) و"ريم" (دانييلا رحمة) في الجزء السابق، يفاجَأ الجمهور بعودتهما بهويات جديدة وحياة تبدو بعيدة عن المخاطر، غير أن القدر يعيدهما مجددًا إلى عالم مليء بالتحديات.



