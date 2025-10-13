6 أسئلة تكتشفين بها حجم غضب طفلكِ وطرق التعامل معه

رسالة إلى كل أمّ وأبّ

حوار أسري للتعرف إلى سبب غضب الطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 06:59 صباحاً - الغضب عند الأطفال ليس عيباً ولا مرضاً، إنما هو مشكلة شائعة في كل بيت تقريباً، وتبدأ من سن 3 سنوات، لكنها تحمل في طياتها رسالة تحتاج للفهم وليس العقاب! وهذه النوبات تتفاوت أشكالها ما بين الصراخ والضرب أو حبس النفس، والارتماء على الأرض والتشنج، وغالباً ما يلجأ الأطفال إلى هذا السلوك لعدم استطاعتهم التعبير عن مشاعرهم الغاضبة بالكلمات، وبتكرارها يواجه الآباء قلقاً وحيرة عليهم معالجته.وفي هذا التقرير، سنتعرف من الدكتور محمود الحسيني الخبير التربوي وأستاذ طب النفس إلى، من خلال طرح عدة أسئلة، ومنها تكتشفين علاماته، وطرق التعامل معه والأهم: كيف تحوّلين انفعاله إلى كلماتٍ لا إلى صراخٍ.الغضب ليس عدوّاً، بل رسالة من قلب صغير لا يعرف بعد كيف يشرح ما يشعر به، وكل نوبة غضب هي فرصة؛ لتعلّمي طفلك كيف يصغي إلى نفسه، وكيف يتحكم بانفعاله، وكيف يحوّل الألم إلى تعبير ناضج.لهذا تذكّري دائماً أن الحب لا يعني التساهل، والصبر لا يعني الضعف، والهدوء لا يعني الاستسلام، وأن تربية الطفل ليست سباقاً نحو الكمال، بل رحلة تعلمٍ مشتركة بينكِ وبين طفلكِ؛ كل لحظة صراخ أو دمعة غضب، يمكن أن تتحول إلى درسٍ صغير.

أسئلة لاكتشاف غضب طفلكِ

طفلة غاضبة

هل يغضب طفلكِ بسرعة عند أمور صغيرة؟ هل يستخدم كلمات جارحة أو يصرخ عند الغضب؟ هل يضرب أو يكسر الأشياء عندما يشعر بالإحباط؟ هل يجد صعوبة في التعبير عن مشاعره بالكلام؟ هل يتكرر غضبه في المدرسة أو مع الأصدقاء؟ هل يشعر بالندم بعد نوبة الغضب لكنه لا يعرف كيف يتصرف بطريقة مختلفة؟

أسباب وراء غضب طفلكِ

طفل يبكي

الغضب: يشير إلى أن الطفل يخفي مشاعر أعمق.

الحزن: عندما يشعر بالخذلان.

الخوف: من الرفض أو العقاب.

الإحباط: عندما لا يستطيع إنجاز شيء بنفسه.

خطوات التهدئة الفورية أثناء نوبة الغضب

طفل تحول غضبه إلى عدوانية

أدوات يومية للآباء لعلاج الغضب

أمٌّ تُحاور طفلة غاضبة

نصائح عملية للوالدين

كوني قدوة في التعامل مع الغضب. الأطفال يتعلمون بالملاحظة أكثر من الكلمات. عندما يرونك تهدئين نفسك قبل الرد أو تغادرين الموقف لتأخذي نفساً عميقاً، يتعلمون أن الغضب يمكن السيطرة عليه

لا تعاقبي الشعور، بل السلوك. الغضب ليس خطأ، لكنه يحتاج إلى توجيه. ركّزي على تعديل التصرف لا على إحساس الطفل. قولي مثلاً: من حقك تغضب، لكن ليس من حقك تضرب.

تجنّبي الإهانة أو التهديد. الكلمات القاسية تُخيف الطفل، لكنها لا تُعلّمه فالهدف هو بناء الثقة لا فرض السيطرة.

استخدمي القصص كأداة تعليمية. قصص الأطفال التي تتحدث عن الغضب مثل “سامر والغضب الأحمر”، أو “أنا غاضب لكنني أهدأ”، تساعد الطفل على التعاطف وفهم مشاعره.

استشيري مختصاً إذا لزم الأمر. إذا كان الغضب متكرراً، ويؤثر على الدراسة أو العلاقات، فقد يكون من المفيد زيارة أخصائي نفسي للأطفال. التدخل المبكر يصنع فارقاً كبيراً في حياة الطفل.

خصصي وقتاً للحوار اليومي. اجعلي الحديث عن المشاعر عادة يومية، ولو لخمس دقائق قبل النوم. اسأليه: “ما أسعد لحظة كانت في يومك؟ وما أكثر شيء أزعجك؟” هذا الروتين البسيط يفتح باب التواصل الدافئ، ويمنح الطفل شعوراً بالأمان العاطفي.