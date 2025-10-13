لحماية الجنين... إليك أسباب الإصابة بالديدان وكيفية علاجها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 06:59 صباحاً - يمكن أن تُصاب النساء الحوامل بالديدان فيجب عدم الاستهانة بالإصابة بها خلال فترة الحمل، لأنها قد تُفاقم من خطر الإصابة بفقر الدم وسوء التغذية. لذلك، على النساء الحوامل معرفة كيفية الوقاية من الديدان وعلاجها لضمان سلامة الأجنة.

وهناك أنواع مختلفة من الديدان، وتعد الأكثر شيوعاً هي الديدان الطفيلية، ويمكن لأنواع مختلفة من الديدان أن تُسبب العدوى وتُسبب أعراضاً لدى النساء الحوامل، على الجانب الآخر قد تزيد الإصابة بالديدان غير المعالجة، وخاصةً تلك التي تسببها الديدان الخطافية، من خطر إصابة الحامل بأعراض سوء التغذية وفقر الدم، إليك وفقاً لموقع "هيلث" علامات وأعراض الديدان عند الحامل ومضاعفات الإصابة بها.

ما هي علامات وأعراض الديدان عند الحامل؟

تسبب الديدان الإسهال وآلام المعدة لمدة أسبوعين-الصورة من موقع AdobeStock

تعيش ديدان الطفيليات في الجسم، وتتكاثر عن طريق امتصاص العناصر الغذائية، وقد لا تظهر الديدان أثناء الحمل أي علامات، ولكن يمكنك أيضاً الشعور بأعراض خفيفة إلى شديدة ويمكن أن تختلف أعراض الديدان بين كل نوع وآخر من أنواع الديدان.

إذا كنت مصاباً بالديدان الأسطوانية أو الديدان الخطافية أو الديدان الشريطية، فقد تواجه واحداً أو أكثر من الأعراض التالية.

توجد أعداد كبيرة من الديدان في البراز.

ظهور طفح جلدي أحمر على شكل دودة ويشعر بالحكة.

الإصابة بالإسهال أو آلام المعدة لمدة تزيد على أسبوعين.

فقدان الوزن بدون سبب واضح.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تظهر الديدان لدى النساء الحوامل أعراض فقر الدم مثل الضعف والتعب ونقص الوزن أثناء الحمل. ربما تودين التعرف إلى أنواع وأسباب تشوهات الجنين... وكيف يمكن تجنبها؟

ما هي أسباب وعوامل خطر الديدان عند المرأة الحامل؟

يمكن أن تحدث الإصابة بالديدان أثناء الحمل بسبب تناول المياه الملوثة ببيض الديدان أو تناول لحوم الحيوانات التي تحتوي على يرقات الديدان، وستكونين أكثر عرضة للإصابة بالديدان إذا كنت تعانين من الحالات التالية:

عدم المحافظة على النظافة الشخصية.

تناول الطعام النيء أو غير المطبوخ جيداً.

وجود فرد مصاب بالديدان من أفراد عائلتك.

ما هي مخاطر الديدان أثناء الحمل؟

الديدان أثناء الحمل يمكن أن تؤثر على حالة الأم والجنين في الرحم لأن عدوى الديدان قد تسبب مضاعفات مختلفة في الجسم، إليك بعض المخاطر.

نقص التغذية ، تعد الحامل المصابة بالديدان عرضة لخطر نقص التغذية أثناء الحمل لأن الديدان طفيلية، وهذا يعني أنها تمتص العناصر الغذائية من جسمك.

، تعد الحامل المصابة بالديدان عرضة لخطر نقص التغذية أثناء الحمل لأن الديدان طفيلية، وهذا يعني أنها تمتص العناصر الغذائية من جسمك. الإصابة بالإجهاض، إذا تركت هذه الحالة دون علاج، فإنها قد تسبب الإجهاض، والولادة المبكرة، وحتى وفاة الطفل في الرحم أو عند الولادة.

إذا تركت هذه الحالة دون علاج، فإنها قد تسبب الإجهاض، والولادة المبكرة، وحتى وفاة الطفل في الرحم أو عند الولادة. انخفاض الوزن عند الولادة يمكن أن تؤدي الديدان عند النساء الحوامل إلى إصابة الأطفال بسوء التغذية وانخفاض الوزن عند الولادة (LBW)، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أيضاً أن يصاب الأطفال بالديدان منذ الولادة.

يمكن أن تؤدي الديدان عند النساء الحوامل إلى إصابة الأطفال بسوء التغذية وانخفاض الوزن عند الولادة (LBW)، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أيضاً أن يصاب الأطفال بالديدان منذ الولادة. ضعف نمو المخ يمكن أن يعاني الأطفال المصابون بالديدان أثناء وجودهم في الرحم من ضعف في نمو المخ والجهاز العصبي، ويؤدي هذا إلى الإصابة باضطرابات النمو والضعف العقلي.

يمكن أن يعاني الأطفال المصابون بالديدان أثناء وجودهم في الرحم من ضعف في نمو المخ والجهاز العصبي، ويؤدي هذا إلى الإصابة باضطرابات النمو والضعف العقلي. الأمراض المعدية ، بالإضافة إلى التسبب في مشاكل النمو والتطور، فإن الديدان عند النساء الحوامل يمكن أن تزيد أيضاً من خطر إصابة الأطفال بالأمراض المعدية، ويرجع ذلك إلى أن عدوى الديدان التي يتعرض لها الطفل أثناء وجوده في الرحم يمكن أن تقلل من المناعة لديه.

، بالإضافة إلى التسبب في مشاكل النمو والتطور، فإن الديدان عند النساء الحوامل يمكن أن تزيد أيضاً من خطر إصابة الأطفال بالأمراض المعدية، ويرجع ذلك إلى أن عدوى الديدان التي يتعرض لها الطفل أثناء وجوده في الرحم يمكن أن تقلل من المناعة لديه. تلف الأعضاء، يمكن للديدان التي تعيش في جسم الإنسان أن تصيب المسالك البولية، والجهاز الهضمي، وحتى الأوعية الدموية، والقلب، والرئتين وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأعضاء مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

يمكن للديدان التي تعيش في جسم الإنسان أن تصيب المسالك البولية، والجهاز الهضمي، وحتى الأوعية الدموية، والقلب، والرئتين وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأعضاء مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. تعرفي إلى المزيد حول مراحل تطور الجنين في الرحم شهراً بعد شهر

هل يمكن تناول دواء الديدان أثناء الحمل؟

يصف الأطباء عدة أدوية للتخلص من الديدان- الصورة من موقع Freepik

يجب علاج الإصابة بالديدان أثناء الحمل في أسرع وقت ممكن، وعادةً ما يصف الأطباء عدة أدوية للتخلص من الديدان في الجسم، وقد تنخفض مخاطر وفاة الأجنة لدى الأمهات اللواتي يتناولن أدوية لعلاج الديدان عند الولادة، وقد تختلف طريقة العلاج التي تتلقاها الحامل، اعتماداً على نوع عدوى الديدان التي تعاني منها.

وعادة ما يصف الأطباء الأدوية إذا كان خطر التعرض لمضاعفات الديدان أكبر من خطر تأثير الدواء على الجنين.

كيفية وقاية المرأة الحامل من الديدان؟

أفضل طريقة للوقاية من الديدان أثناء الحمل هي الحفاظ على النظافة الشخصية، ويمكن تحقيق ذلك باتباع النصائح التالية.