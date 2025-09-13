بالرغم من توقعات أن زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي سيكون خاصاً.. منصة عالمية تسعى لتوثيق الحفل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 سبتمبر 2025 11:07 مساءً - ذكرت مصادر خلال الأيام الماضية أن إحدى المنصات العالمية تسعى لتقديم عرض للحصول على حق التصوير الحصري لحفل زفاف النجمة تايلور سويفت وخطيبها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي.
ولم يكن هذا الإعلان هو التعاون الأول بين منصة "نتفليكس" والنجمة تايلور سويفت؛ حيث تعاونا من قبل من خلال فيلم وثائقي تم تسجيله في تكساس عن جولة غنائية لها، وتم عرضه ليلة رأس السنة 2018.
يُمكنكم قراءة: تايلور سويفت وترافيس كيلسي: تذكروا معنا محطات قصة حب بدأت بسوار وتوّجت بخاتم الخطوبة
— People (@people)
فقد صرّح مصدر لـ"People" يوم الثلاثاء الماضي أن النجمة تايلور سويفت ولاعب فريق كانساس سيتي تشيفز ترافيس كيلسي يرغبان في الحفاظ على خصوصية حفل زفافهما، فيما أكد المصدر أن حفل الزفاف بالطبع سيكون حفلاً خاصاً وليس استعراضياً أو مُبهراً؛ حيث إن كليهما يسعى للحفاظ على خصوصيتهما، وسيقتصر حضورُه على المعارف والأصدقاء المقربين فقط.
وضم المنشور مجموعة صور وثقت لحظة تقدم ترافيس كيلسي لـ خطبة تايلور سويفت، وعلّق الثنائي على منشورهما مازحين: "معلّمة اللغة الإنجليزية ومدرّب الألعاب الرياضية سيتزوجان".
وقد حصد المنشور أكثر من مليون إعجاب خلال دقائق قليلة منذ نشره، وسرعان ما انتشر على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وحصد تفاعلاً واسعاً بين رواد السوشيال ميديا، حيث قدّم المتابعون التهاني لواحد من أكثر الثنائيات شهرة حول العالم.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
رصد ميزانية ضخمة لتوثيق حفل الزفافوقال أحد المصادر إن منصة "نتفليكس" العالمية بدأت في التواصل مع شركات إنتاج عقب الإعلان عن خطوبة تايلور سويفت، وقد أبلغتهم بأن تم تخصيص ميزانية ضخمة لإنتاج فيلم وثائقي عن تايلور سويفت وترافيس كيلسي؛ حيث إن حفل الزفاف سيكون لحظة تاريخية وترغب المنصة في أن تكون في طليعة هذا الحدث، بحسب ما جاء في موقع "The Sun".
ولم يكن هذا الإعلان هو التعاون الأول بين منصة "نتفليكس" والنجمة تايلور سويفت؛ حيث تعاونا من قبل من خلال فيلم وثائقي تم تسجيله في تكساس عن جولة غنائية لها، وتم عرضه ليلة رأس السنة 2018.
يُمكنكم قراءة: تايلور سويفت وترافيس كيلسي: تذكروا معنا محطات قصة حب بدأت بسوار وتوّجت بخاتم الخطوبة
مصادر تؤكد أن حفل زفاف تايلور سويفت سيكون بعيداً عن الأضواءيُذكر أن عدداً كبيراً من مُعجبي تايلور سويفت حول العالم ينتظرون الإعلان عن تفاصيل حفل زفافها. وقد توقع البعض أن يكون حفل زفاف أسطورياً؛ حيث سيجمع بين نجمة في عالم الغناء ونجم في مجال الرياضة، إلا أن هذه التوقعات على ما يبدو لن تتحقق.
— People (@people)
Why Taylor Swift and Travis Kelce's Wedding Won't Be 'a Spectacle': Source (Exclusive) https://t.co/rxkXJ6Qt4t— People (@people) September 9, 2025
فقد صرّح مصدر لـ"People" يوم الثلاثاء الماضي أن النجمة تايلور سويفت ولاعب فريق كانساس سيتي تشيفز ترافيس كيلسي يرغبان في الحفاظ على خصوصية حفل زفافهما، فيما أكد المصدر أن حفل الزفاف بالطبع سيكون حفلاً خاصاً وليس استعراضياً أو مُبهراً؛ حيث إن كليهما يسعى للحفاظ على خصوصيتهما، وسيقتصر حضورُه على المعارف والأصدقاء المقربين فقط.
قصة حب تايلور سويفت وترافيس كيلسي تتوج بالزواجوكانت النجمة تايلور سويفت قد أعلنت خطوبتها على ترافيس كيلسي بعد قصة حب جمعتهما سوياً لمدة عامين في أغسطس الماضي، وجاء إعلان الخبر من خلال منشور مشترك على حساباتهما بـ"إنستغرام".
وضم المنشور مجموعة صور وثقت لحظة تقدم ترافيس كيلسي لـ خطبة تايلور سويفت، وعلّق الثنائي على منشورهما مازحين: "معلّمة اللغة الإنجليزية ومدرّب الألعاب الرياضية سيتزوجان".
View this post on Instagram
A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)
وقد حصد المنشور أكثر من مليون إعجاب خلال دقائق قليلة منذ نشره، وسرعان ما انتشر على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وحصد تفاعلاً واسعاً بين رواد السوشيال ميديا، حيث قدّم المتابعون التهاني لواحد من أكثر الثنائيات شهرة حول العالم.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».