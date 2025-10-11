تكنولوجيا: Honor تكشف في إعلان تشويقي جديد تفاصيل كاميرا الزوم في Magic8 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أونر مجموعة من الإعلانات التشويقية الجديدة لهاتفها المرتقب Magic8 Pro، ركّزت فيها على الكاميرا المقربة بدقة 200 ميجابكسل. وتأتي هذه الكاميرا بمستشعر كبير مقاس 1/1.4 بوصة، وعدسة بفتحة f/2.6، إلى جانب اعتمادها على محرك الصور AIMAGE Honor Nox Engine.

كما تؤكد الشركة أن الهاتف سيحمل أول نظام تثبيت بصري في الصناعة بمعيار CIPA بدرجة 5.5 توقفات.

يسمح هذا النظام بالتقاط صور ثابتة حتى عند خفض سرعة الغالق بمقدار 5.5 مرات مقارنةً بالوضع العادي، مما يعني تقليل اهتزاز اليد بشكل فعّال للحصول على صور أوضح في مختلف الظروف.

من المقرر أن تكشف أونر رسميًا عن هاتفي Magic8 و Magic8 Pro في 15 أكتوبر، إلى جانب نظام MagicOS 10 الجديد المبني على اندرويد 16. وسيعمل Magic8 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

كما سيضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 120 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي.

أما منظومة التصوير الخلفية فستتألف من ثلاث كاميرات: الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب العدسة المقربة الجديدة بدقة 200 ميجابكسل.

