ألوان المكياج الرائجة في خريف وشتاء 2025-2026.. بين الكلاسيكية والجرأة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 11:03 صباحاً - مع تبدّل الفصول، تتغير ليس فقط صيحات الموضة، بل أيضاً توجهات الجمال التي تعكس مزاج الموسم وروح المرأة العصرية. وخريف وشتاء 2025-2026 يحملان باقة استثنائية من ألوان المكياج التي تمزج بين الكلاسيكية الأنيقة والجرأة المتجددة، بدءاً من الشفاه الداكنة العميقة، مروراً بالظلال المعدنية اللامعة، وصولاً إلى البلاشر الملون الذي يزيّن الخدود بلمسة نابضة بالحياة. فإذا كنتِ من المواظبات على مواكبة صيحات الموضة والجمال، فالأرجح أنكِ ستتبنين هذه الصيحات الجديدة في إطلالاتك الجمالية، سواء خلال العمل أو المناسبات أو السهرات، أو حتى رحلات السفر، وذلك بما يتناغم مع ملابسك الشتوية من معاطف وسترات فاخرة وفساتين وألبسة كاجوال.

وقد جمعنا لكِ في التالي، مجموعة من أبرز ألوان المكياج الرائجة في خريف وشتاء 2025-2026، والتي تجمع بين الكلاسيكية والجرأة.

ظلال العيون الفوشيا اللامعة: حيوية لافتة

من عرض أنطونيو غريمالدي Antonio Grimaldi- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



ألوان الفوشيا تفرض حضورها هذا الموسم بقوة؛ حيث تأتي على شكل ظلال عيون لامعة، تضفي لمسة عصرية حيوية على الإطلالة. فهي تضيء العين وتمنحها طابعاً جريئاً يناسب السهرات والمناسبات المسائية، خصوصاً مع مكياج بشرة ناعم وشفاه نيود هادئة؛ لتبقى العيون محور التركيز الأساسي.

أحمر الشفاه الأحمر الداكن المات: شفاه ممتلئة أخاذة

من عرض تشوتشينغ Chocheng- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



الأحمر الداكن المطفأ (المات) هو اللون الذي لا يغيب عن أي موسم، لكنه في خريف وشتاء 2025-2026 يطل بقوة أكبر؛ ليعكس مزيجاً من القوة والأنوثة الكلاسيكية. يليق هذا اللون بالمعاطف الصوفية والفساتين المخملية، ويمنحكِ إطلالة شتوية آسرة حتى من دون مكياج عيون قوي.

أحمر الشفاه الزهري النيون: جرأة وقوة

من عرض جيرمانييه Germanier- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



صيحة جريئة بامتياز، أعادت الحياة إلى اللون الزهري لكن بتركيبة نيون مشعة. يُعتمد هذا اللون لإضافة لمسة شبابية غير متوقعة إلى الإطلالة، خاصة إذا ما نُسّق مع بشرة مشرقة وحواجب طبيعية، مما يمنح المرأة حضوراً واثقاً وجريئاً.

البلاش الزهري البارز والجريء: توهج وإشراقة

من عرض آردازاي Ardazaei- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



الخدود هذا الموسم لا تقل أهمية عن الشفاه والعيون؛ إذ يبرز البلاشر الزهري البارز كصيحة لافتة. يتم تطبيقه بكثافة نسبية على تفاحتي الخدين والصدغين وحول العين لخلق إطلالة مفعمة بالانتعاش والحيوية، كأنها انعكاس للهواء البارد على البشرة في أيام الشتاء.

أحمر الشفاه البرغندي اللامع: أنوثة طاغية

من عرض آيلس Aelis- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



أحمر الشفاه البرغندي حاضر هذا الموسم بلمسة أكثر حداثة عبر التركيبة اللامعة التي تضفي امتلاءً على الشفاه، وتمنحها بعداً درامياً ساحراً. إنه خيار مثالي للسهرات الشتوية والمناسبات الرسمية، ويكفي أن يُعتمد مع مكياج عيون ناعم لإبراز جماله.

ظلال العيون الذهبية الغليتر: إطلالة بوميض متلألئ

من عرض رامي العلي Rami Al Ali- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



البريق الذهبي يعود؛ ليزيّن الجفون في صيحة تحتفي بالفخامة الشتوية. ظلال العيون الغليتر الذهبية تمنح إطلالة ملكية، تليق بالحفلات والأمسيات الخاصة، وتنسجم بشكل رائع مع درجات البشرة كافة؛ لتشكل لمسة نهائية أنيقة وعصرية في آنٍ واحدٍ.

الأيلاينر الأبيض: نعومة مبتكرة

من عرض إيلي صعب Elie Saab- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



بعد الأيلاينر الأسود الكلاسيكي، يطل الأيلاينر الأبيض هذا الموسم كلون مفاجئ يفتح العين ويجعلها أوسع وأكثر إشراقاً. يمكن اعتماده منفرداً بأسلوب هندسي حديث أو دمجه مع ألوان أخرى لمكياج عيون مبتكر يناسب عاشقات التجديد، أو اعتماد خط رفيع على منبت الجفن العلوي.

ظلال العيون باللون الأزرق الرمادي: تميز وفرادة

من عرض أرماني بريفيه Armani Prive- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



هذا المزيج الفريد بين الأزرق والرمادي، يضيف عمقاً ودراما إلى العيون؛ ليجعلها محط الأنظار. الظلال بالأزرق الرمادي تتناسب مع أجواء الشتاء الباردة، وتعكس طابعاً قوياً وراقياً، خصوصاً عند تنسيقها مع شفاه نيود أو وردية ناعمة.

ظلال العيون البنية الدافئة: رقة وهدوء

من عرض جورج حبيقة Georges Hobeika- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



ألوان الأرض لا تغيب أبداً عن صيحات الشتاء، وظلال العيون البنية هذا الموسم تتخذ طابعاً أكثر دفئاً ونعومة. فهي تمنح العين مظهراً طبيعياً ومترفاً في الوقت نفسه، وتليق بالإطلالات النهارية والكاجوال بامتياز.

ظلال العيون الروز غولد: لمسة تجمع النعومة والفخامة

من عرض تمارا رالف Tamara Ralph- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



الروز غولد ما زال من الألوان المفضلة، لكنه هذا الموسم يظهر بلمسة أكثر فخامة ونعومة؛ ليمنح العين إشراقة أنثوية أنيقة. يمكن اعتماده وحده لإطلالة راقية بسيطة، أو دمجه مع البني الداكن لمكياج عيون أكثر درامية يناسب السهرات.

كيفية اعتماد صيحات ألوان المكياج هذا الموسم