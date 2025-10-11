ترامب يعتزم عقد قمة لقادة العالم بشأن غزة خلال زيارته لمصر

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال موقع أكسيوس الإخباري، الجمعة 10 أكتوبر 2025 ، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم عقد قمة لزعماء ومسؤولين حول غزة خلال زيارته إلى مصر الأسبوع المقبل.

وذكرت المصادر للموقع الأمريكي، أن ترامب، يعتزم عقد قمة لقادة العالم بشأن غزة، خلال زيارته إلى مصر الأسبوع المقبل.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشارك في القمة قادة أو وزراء خارجية كل من ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وقطر، والإمارات، والأردن، وتركيا، والسعودية، وباكستان، وإندونيسيا.

ومن المتوقع أن تسهم القمة، وفق المصدر ذاته، في حشد دعم دولي إضافي لخطة ترامب للسلام في غزة، في ظل بقاء قضايا صعبة عالقة تتعلق بحكم غزة ما بعد الحرب، والأمن، وإعادة الإعمار.

وبحسب المصادر، يجري تنظيم القمة برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه بالفعل دعوات لعدد من القادة الأوروبيين والعرب للمشاركة.

وفي وقت سابق اليوم، وجّه الرئيس المصري دعوة للمستشار الألماني فريدريك ميرتس، لحضور الاحتفالية التي ستستضيفها بلاده بمناسبة اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

ولم تكشف القاهرة بعد عن موعد الاحتفالية المزمع تنظيمها، لكن السيسي، أعرب، الخميس، عن تطلعه لاستقبال ترامب في مصر ليشهد توقيع هذا الاتفاق التاريخي في "احتفالية تليق بالحدث".

وقال مسؤول أمريكي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، لن يشارك بالقمة في الوقت الحالي، فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن ترامب يخطط لحضور القمة، بحسب أكسيوس.

من المقرر أن يصل ترامب إلى إسرائيل، صباح الاثنين، بالتوقيت المحلي، حيث سيلقي خطابا أمام الكنيست (البرلمان) ويلتقي عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وبعد ظهر الاثنين، سيتوجه إلى مصر للقاء السيسي، والمشاركة في مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب الدول الضامنة الأخرى لخطة السلام في غزة، وهي: مصر وقطر وتركيا.

ومن المتوقع عقد قمة القادة، صباح الثلاثاء، في مدينة شرم الشيخ (جنوب شرق)، المكان الذي استضاف مفاوضات الاتفاق، مع احتمال تقديم موعدها إلى الاثنين، بحسب المصادر.

المصدر : وكالات