قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا يصدرون بيانا مشتركا بشأن اتفاق غزة 

القاهرة - كتب محمد نسيم - رحّب قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الجمعة، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن، مؤكدين أهمية استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع دون تأخير.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث أن القادة أشادوا بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وبـالجهود التي بذلتها كل من قطر ومصر وتركيا لتأمين التوصل إلى الاتفاق بين الأطراف.

وأكد البيان أن من المهم أن تنفذ جميع الأطراف التزاماتها بالكامل وفق ما نص عليه الاتفاق بشأن غزة، مشددًا على ضرورة تطبيق البنود دون أي تأخير لضمان استمرارية وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار.

كما أعلن القادة الأوروبيون استعداد بلدانهم لدعم المزيد من المحادثات بشأن المراحل التالية من خطة غزة، داعين إلى دور فاعل لمجلس الأمن الدولي في تقديم الدعم الكامل للخطة ومساندة تنفيذها على الأرض.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام الدول الثلاث بدعم حزم المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر وكالات الأمم المتحدة، لضمان وصولها إلى جميع المحتاجين في أقرب وقت ممكن.

المصدر : وكالات