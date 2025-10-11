وزير الدفاع الإيطالي يُعلن موعد إعادة فتح معبر رفح "في الاتجاهين"

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن وزير الدفاع الإيطالي، اليوم الجمعة، أن معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة سيُعاد فتحه في الرابع عشر من أكتوبر الجاري، في إطار تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأطراف المعنية.

وأوضح الوزير في تصريحاته أن المعبر سيعمل في الاتجاهين، موضحًا أن ذلك يأتي تطبيقًا للمرحلة المتعلقة بمرور الأفراد ضمن اتفاق خطة غزة، مشيرًا إلى أن العبور لن يقتصر على الحالات الإنسانية أو الطبية فقط.

وأضاف أن عملية المرور ستتوسع لتشمل أي أشخاص، على أن تتم وفق الموافقة المتبادلة بين الأطراف وتحت إشراف بعثة المراقبة الأوروبية التي ستعود إلى العمل في معبر رفح بعد توقف دام سنوات.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من الجهود الأوروبية لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز الحركة الإنسانية والمدنية بين غزة والعالم الخارجي.

المصدر : وكالات