مصرع 23 شخصاً جراء أمطار غزيرة في المكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي 23 شخصاً على الأقل مصرعهم في المكسيك جراء أمطار غزيرة.

وأفادت سلطات الحماية المدنية المكسيكية بأن أمطاراً غزيرة هطلت في 31 ولاية، حيث حددت ولايات فيراكروز، في الشرق، وكويريتارو، وهيدالغو، في الوسط، وسان لويس بوتوسي، باعتبارها المناطق الأكثر تضرراً.

وبحسب السلطات فقد سجلت 16 وفاة في هيدالغو إضافة إلى تضرر ألف منزل، وخمس وفيات وفقدان 11 شخصاً في ولاية بويبلا، كما توفي شخص في ولاية فيراكروز، وضابط شرطة في كويريتارو.

وكتبت الرئيسة كلوديا شينباوم على منصة «/إكس» بعد اجتماعات عقدتها مع مسؤولين محليين وأعضاء حكومتها: "نعمل على دعم السكان وإعادة فتح الطرق وإعادة التيار الكهربائي"، فيما أعلن الجيش المكسيكي أنه سيعمل على توزيع المساعدات في المناطق المتضررة.