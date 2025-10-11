«الداخلية» تضبط صانعة محتوى بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية القبض على صانعة محتوى بعد تداول مقاطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهرت خلالها، وهى ترقص مرتدية ملابس خادشة للحياء العام.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت تداول تلك المقاطع على عدد من الصفحات بمواقع التواصل، وتبين أن صاحبتها تقوم بنشرها بشكل متكرر بهدف جذب المتابعين وزيادة نسب المشاهدة.وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على مواد مصورة تؤكد ممارستها لهذا النشاط.

وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بقيامها بنشر المقاطع المشار إليها لتحقيق أرباح مالية من خلال زيادة نسب المشاهدة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على استمرار جهودها في رصد وضبط أي تجاوزات أو محتوى مخالف للآداب العامة يتم تداوله عبر الإنترنت.

المصري اليوم