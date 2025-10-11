محكمة أميركية تغرّم سامسونج 445.5 مليون دولار لانتهاكها براءات اختراع

ابوظبي - سيف اليزيد - أمرت هيئة محلفين في ولاية تكساس الأميركية، أمس، بأن تدفع شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية سامسونج نحو 445.5 مليون دولار، بسبب انتهاك براءات اختراع.

وجاء الحكم لصالح المدعي، شركة "كوليجن كوميونيكيشن" ومقرها نيو هامبشاير، وهو قرار من الدرجة الأولى؛ إذ يتم في بعض الأحيان خفض التعويضات التي تقرها هيئات المحلفين عند استئناف الحكم.

وقالت شركة "كوليجن" إن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والثلاجات والغسالات وغيرها من الأجهزة المنزلية التي تنتجها شركة سامسونج تنتهك براءات الاختراع في جميع المجالات.

وتتعلق براءات الاختراع الأربع بتقنيات للحد من تداخل الإشارة في اتصالات الشبكة.

وقالت سامسونج، إن براءات الاختراع غير صالحة، لكنها فشلت في إقناع هيئة المحلفين في تكساس، والتي منحت كوليجن نحو 445.5 مليون دولار.

كما خلصت هيئة المحلفين إلى أن شركة سامسونج تعمدت انتهاك براءات الاختراع، ما قد يؤدي إلى دفع تعويض أكبر.