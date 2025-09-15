جوائز إيمي 2025: The Pitt أفضل مسلسل درامي وThe Studio أفضل مسلسل كوميدي والأوفر حظاً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 09:59 صباحاً - انتهت منذ قليل فعاليات حفل توزيع جوائز إيميم برايمتايم في نسخته الـ 77 لعام 2025، بحضور نخبة من نجوم المسلسلات والبرامج للإحتفال بأفضل ما قدمه التلفزيون خلال عام، من أعمال ونجوم ومؤلفين ومخرجين.

وقد تنوعت الجوائز ما بين الدراما والكوميديا والمسلسلات المحدودة، ولكن كان الأوفر حظاً هو مسلسل The Studio، الذي فاز بـ 13 جوائز، بينما حصل The Pitt على جائزة أفضل مسلسل درامي.

The Studioأفضل مسلسل كوميدي ويكتسح بـ 13 جائزة

View this post on Instagram A post shared by Emmys / Television Academy (@televisionacad)

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي: سيث روجن

أفضل إخراج لمسلسل كوميدي: سيث روجن وإيفان غولدبرغ

أفضل مسلسل كوميدي

أفضل كتابة لمسلسل كوميدي: سيث روجن، إيفان غولدبرغ، بيتر هيوك، أليكس غريغوري، وفريدا بيريز

أفضل ممثل ضيف شرف: برايان كرانستون

أفضل تصميم إنتاج لبرنامج سردي

أفضل اختيار طاقم تمثيل لمسلسل كوميدي

أفضل تصوير سينمائي لمسلسل (نصف ساعة)

أفضل أزياء معاصرة لمسلسل

أفضل مونتاج صور لمسلسل كوميدي بكاميرا واحدة

أفضل إشراف موسيقي

أفضل مونتاج صوتي لمسلسل كوميدي أو درامي (نصف ساعة)

أفضل مكساج صوتي لمسلسل كوميدي أو درامي (نصف ساعة)

The Pitt أفضل مسلسل درامي ويقتنص 4 جوائز

View this post on Instagram A post shared by Emmys / Television Academy (@televisionacad)

مسلسل The Studio أصبح أوفر المسلسلات حظاً وأكثرهم حصولاً على الجوائز في عامٍ واحد على الإطلاق في حفل جوائز إيمي. مع فوزهالأسبوع الماضي و، حطم المسلسل الرقم القياسي لأكبر عدد من الجوائز في موسمه الأول بـ 13 جائزة من بين 23 ترشيحاً، والجوائز هي:بعد حصوله على 13 ترشيحاً، تُوِّج مسلسل The Pitt في نهاية الحفل بجائزة أفضل مسلسل درامي، وحصد 3 جوائز في حفل توزيعوهم: أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي (كاثرين لا ناسا)، أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي (نواه وايل)، وأخيراً أفضل مسلسل درامي، وجائزة واحدة في حفل توزيع؛ أفضل ممثل ضيف في مسلسل درامي (شون هاتوسي).

تدور أحداث المسلسل حول التحديات التي يواجهها العاملون في مجال الرعاية الصحية في أمريكا، من خلال عدسة الأبطال في الخطوط الأمامية الذين يعملون في مستشفى حديث في بيتسبرغ، بنسلفانيا.

Adolosence يفوز بـ 6 جوائز

View this post on Instagram A post shared by Emmys / Television Academy (@televisionacad)

حصل مسلسل Adolosence على 6 جوائز وهم: أفضل ممثل رئيسي في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم وتسلمها ستيفن غراهام، أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم وتسلمها أوين كوبر الذي أصبح أصغر فائز بهذه الجائزة على الإطلاق، أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم لـ إيرين دوريتي، أفضل إخراج لمسلسل محدود أو مختارات أو فيلم لـ فيليب بارانتيني، كتابة متميزة لسلسلة محدودة أو مختارات أو فيلم لـ جاك ثورن وستيفن غراهام، بالإضافة لـ أفضل مسلسل محدود أو مختارات.

وتدور أحداث المسلسل حول مراهق يُدعى "جيمي" يبلغ من العمر 13 عام ويُفاجأ بإتهامه في قضية قتل زميلته بالمدرسة، وتقتحم الشرطة منزله ويتم القبض عليه.

وخلال أحداث المسلسل والتي تميزت بإيقاع سريع يتم الكشف عن عالم المراهقة، وما يُقابله المُراهقون وما يفعلوه أيضًا ببعضهم البعض مثل التنمر والعنف وما يتعرضون له من أزمات نفسية سواء التي تتسبب بها عائلاتهم أو ما يقابلونه في الحياة وتأثير مواقع التواصل الإجتماعي عليهم.

بشكل عام نجح مسلسل Adolescence في نقل صورة شديدة الواقعية لهذا العالم والتعبير عنهم، وعلى الرغم من إختلاف الثقافات بكل دولة عن أخرى إلا أن أزمة ومشاكل مرحلة المُراهقة تظل واحدة بكافة أنحاء العالم مما جعل المسلسل يلقى نجاحا كبيرا تخطى حدود المملكة المتحدة.

للمزيد من الأخبار: Adolescence.. دراما واقعية عن المُراهين تحصد 6 جوائز إيمي 2025

Severance يحصد 8 جوائز

View this post on Instagram A post shared by Emmys / Television Academy (@televisionacad)

على الرغم من أن المسلسل حصل على أكبر عدد ترشيحات لجوائز إيمي بلغت 27 ترشيحاً، إلا أنه فاز بـ 8 فقط- سوا في حفل

من حفل توزيع جوائز إيمي برايمتايم، فاز المسلسل بجائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي (بريت لور)، أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي (تراميل تيلمان). ومن حفل جوائز إيمي الإبداعية فاز بجائزة أفضل تصميم إنتاج لبرنامج روائي معاصر (ساعة أو أكثر)، أفضل تصميم عنوان، أفضل مكساج صوتي لمسلسل كوميدي أو درامي (ساعة واحدة)، أفضل تأليف موسيقي لمسلسل (موسيقى تصويرية أصلية)، أفضل تصوير سينمائي لمسلسل (ساعة واحدة)، وأفضل ممثلة ضيفة شرف في مسلسل درامي (ميريت ويفر).

The Hacks.. يحصل على 3 جوائز

حصل مسلسل The Hacks على جائزتين في حفل توزيع، حيث فاز بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي (جين سمارت)، أفضل ممثلة مساعدة (هانا إينبندر)، بينما حصل على جائزة واحدة منوهي أفضل ممثلة ضيفة (جوليان نيكلسون).قد ترغبين في معرفة القائمة الكاملة لجوائز إيمي برايمتايم 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».