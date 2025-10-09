تكنولوجيا: Boox P6 Pro يقدم شاشة E-Ink ملونة ودعمًا للشبكات الخلوية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Boox، المعروفة بأجهزة القراءة الإلكترونية العاملة بنظام اندرويد بحجم الهواتف الذكية، لإطلاق جهاز جديد يحمل اسم Boox P6 Pro.

ويأتي هذا الإصدار الجديد بنفس الحجم المدمج الذي اعتدناه من الشركة، لكنه يقدّم تحسينات مهمة تشمل خيار شاشة E-Ink ملونة، بالإضافة إلى دعم الاتصال عبر شبكات 4G و5G من خلال شريحة SIM.

يُعَدّ دعم الشبكات الخلوية من أبرز الإضافات المنتظرة، خاصة بعد غيابها عن جهاز Boox Palma 2 السابق. وأكدت Boox أن P6 Pro سيأتي بمدخل هجين يجمع بين شريحة SIM وبطاقة microSD، مع دعم مكالمات VoIP، رغم أنها لم توضح بعد ما إذا كان الجهاز سيسمح بالمكالمات الهاتفية والرسائل النصية التقليدية.

ومن المقرر أن تكشف الشركة رسميًا عن الجهاز غدًا، في التاسع من أكتوبر، الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، بعد أن نشرت بالفعل عدة صور تشويقية له عبر حسابها الرسمي على Weibo.

يبدو تصميم Boox P6 Pro قريبًا جدًا من Palma 2، إذ يأتي بكاميرا خلفية واحدة، ويتوفر باللونين الأسود والأبيض. كما يدعم القلم الإلكتروني ويضم سعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

ولا يزال من غير المعروف إصدار نظام اندرويد الذي سيعمل به، خصوصًا أن Palma 2 أُطلق العام الماضي بنظام Android 13.

من المنتظر أن تتضح جميع التفاصيل والمواصفات الكاملة بعد الإعلان الرسمي غدًا.

المصدر