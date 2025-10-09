أبرز المطربين المشاركين في موسم الرياض 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 11:07 صباحاً - تشهد النسخة الجديدة من موسم الرياض 2025، عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية، تصل إلى 49 حفلًا لمجموعة من نجوم الأغنية السعودية والعربية عمومًا، وسط ترقب كبير من قبل الجمهور، حيث سيُجرى الإعلان عن تفاصيل تلك الحفلات ومواعيد طرح التذاكر خلال الأيام القليلة المُقبلة.
ويأتي ذلك، إلى جانب حفلات غنائية أخرى، لكلًّ من: أحلام، أصالة، أصيل أبو بكر، أنغام، راشد الفارس، فهد الكبيسي، بلقيس، وائل كفوري، إليسا، وائل جسار، داليا مبارك، أميمة طالب، آدم، فؤاد عبد الواحد، عايض، نواف الجبرتي، موضي الشمراني، خديجة معاذ، تهاني السلطان، فرقة ميامي وأخرون سيُجرى الإعلان عنهم لاحقًا.
وتشهد المسيرة تقديم عروض جوالة فنية واستعراضية متنوعة بمشاركة فرق عالمية ومحلية، إلى جانب بالونات ضخمة وأيقونات شهيرة تُعرض لأول مرة في المملكة، لتضفي على الفعالية طابعًا احتفاليًا يعكس هوية الموسم وفعالياته المميزة.
كما يتيح الحدث الدخول المجاني للزوار الراغبين في الاستمتاع بانطلاقة الموسم بين الموسيقى والألوان والعروض الحية التي تملأ أجواء الرياض بالبهجة والإثارة.
محمد عبده وعبادي الجوهر ضمن نجوم حفلات موسم الرياضوكشفت الصفحة الرسمية لموسم الرياض، عبر "انستغرام"، عن القائمة الأوّلية للنجوم المشاركين في الحفلات الغنائية بالنسخة الجديدة من الموسم 2025 – 2026 والمُقرر انطلاقها اعتبارًا من 10 أكتوبر الجاري، منهم محمد عبده، عبادي الجوهر، رابح صقر، عبد المجيد عبد الله، ماجد المهندس، نبيل شعيل، نوال، خالد عبد الرحمن.
مفاجآت ضخمة في حفلات موسم الرياض 2025وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "GEA"، أكد خلال الأسبوع الماضي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالنسخة الجديدة من موسم الرياض، أنّ "الحفلات الغنائية في موسم هذا العام ستكون استثنائية من حيث الحجم والمضمون، إذ سيحيي نخبة من الفنانين السعوديين والخليجيين حفلات ضخمة بمشاركة موسيقيين سعوديين، في مشهد يجسد الحراك الفني المتطور الذي تشهده المملكة".
حفل افتتاح موسم الرياض 2025وكان المستشار تركي آل الشيخ، كشف في فيديو جديد تفاصيل مسيرة افتتاح موسم الرياض 2025، المقرر إقامتها يوم غد الجمعة 10 أكتوبر بين المملكة أرينا وبوليفارد وورلد، والتي تتضمن عروضًا عالمية وبالونات عملاقة قادمة من نيويورك بمشاركة شركة Macy’s الأميركية، لأول مرة خارج الولايات المتحدة.
October 7, 2025
