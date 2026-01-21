8.4 ملايين شخص مهددون بالأزمة الغذائية في السودان

حذرت الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون من تصاعد الأزمة الغذائية في السودان مع تزايد النزوح وتراجع الخدمات الصحية والغذائية، منبهة من حدوث مخاطر كارثية خلال العام المقبل.

وتشير تقديرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا إلى أن أكثر من 8.4 ملايين شخص سيحتاجون إلى مساعدات غذائية، بينهم نحو 5 ملايين طفل دون الخامسة، إضافة إلى 3.4 ملايين امرأة حامل ومرضع يعانين نقص الخدمات العلاجية والتغذوية.

ويعاني نحو 4.2 مليون طفل، ونساء حوامل ومرضعات من سوء تغذية حاد، من بينهم أكثر من 824 ألف حالة شديدة الخطورة لدى الأطفال، في مؤشر على تدهور الوضع الإنساني بسرعة، وأظهرت المسوحات الميدانية وفق منهجية (SMART) أن انتشار سوء التغذية الحاد بلغ مستويات حرجة، حيث سجل مسح واحد فقط وفق منظمة الصحة العالمية مؤشرات تقترب من حافة المجاعة بنسبة 34.2 % من السكان.

وفي سياق متصل، يستمر النزوح من مدينة كادوقلي المحاصرة من قبل الحركة الشعبية بقيادة الحلو وقوات الدعم السريع نحو مدينة الرهد أبودكنة في ولاية شمال كردفان، ما يزيد الضغوط على الخدمات الأساسية، ويعقد جهود الإغاثة الإنسانية.

وطالبت شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لفك الحصار عن المدينة بعد خروج نحو نصف المرافق الصحية من الخدمة وتدهور الأوضاع المعيشية، محذّرة من تداعيات سياسية وإنسانية خطيرة إذا لم تتخذ السلطات المحلية والدولية إجراءات عاجلة لمنع انزلاق السودان إلى أزمة مجاعة شاملة.