تحركات عسكرية أمريكية في جرينلاند

أعلنت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية «نوراد» أن طائرات عسكرية ستصل إلى جرينلاند للمشاركة في «نشاطات مقررة منذ زمن طويل»، وذلك في ظل توتر في شأن سعي الرئيس دونالد ترمب للسيطرة على الجزيرة.

وقالت القيادة «تم تنسيق هذا النشاط مع مملكة الدنمارك، وتعمل كل القوات بموجب التصاريح الدبلوماسية اللازمة. تم إبلاغ حكومة جرينلاند كذلك بالنشاطات المقررة».

ولم يحدد البيان طبيعة النشاط، لكنه أشار إلى أن هدفه تعزيز «التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وكندا، إضافة إلى مملكة الدنمارك». وأوضحت القيادة المشتركة أنها «تقوم دورياً بعمليات متواصلة ومتباعدة دفاعاً عن أمريكا الشمالية».

ويثير ترمب منذ فترة قلق الدنمارك وجرينلاند ودول حليفة، بتأكيده حاجة الولايات المتحدة إلى الاستحواذ على جزيرة جرينلاند التي تتمتع بحكم ذاتي.

وهدد الرئيس الأمريكي 8 دول أوروبية تعارض ذلك بفرض رسوم تجارية إضافية عليها، بعدما أرسلت بعثة عسكرية إلى الجزيرة.

وأكدت كوبنهاغن أنها اتخذت إجراءات عدة لتعزيز وجودها العسكري وتدريباتها في المنطقة القطبية الشمالية وشمال الأطلسي، وذلك بالتنسيق مع عديد من دول «الناتو».

إرسال بعثة للحلف الأطلسي

من جانبه أعلن وزير الدفاع الدنماركي إثر لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أمس الإثنين أن بلاده وجرينلاند اقترحتا تشكيل بعثة مراقبة للحلف وإرسالها إلى جرينلاند.