وفاة المدرب الأرجنتيني ميغل أنخل روسو عن 69 عاما

الرياص - اسماء السيد - بوينوس ايرس (الأرجنتين) : توفي المدرب الأرجنتيني الشهير ميغل أنخل روسو عن 69 عاما، بحسب ما أعلن فريقه بوكا جونيورز الأربعاء.

كتب النادي في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "يترك ميغل بصمة لا تمحى في مؤسستنا، وسيظل دائما مثالا للفرح والدفء والاجتهاد".

ودرّب روسو في الملاعب العربية، عندما تولى الإشراف على نادي النصر السعودي في موسم 2022 وقاده إلى المركز الثالث و15 انتصارا في 20 مباراة.

وكان آخر ظهور لروسو في مباراة لبوكا جونيورز في 21 أيلول/سبتمبر أمام سنترال كوردوبا (2 2)، ومنذ ذلك الحين تولى مساعده كلاوديو أوبييدا المهمة بدلا منه.

ولم يُفصح النادي عن تفاصيل حالته الصحية، لكن وسائل الإعلام الأرجنتينية أفادت بأنه أُصيب بعدوى في المسالك البولية بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستات عام 2017.

عُرف روسو بشخصيته الهادئة وقلة كلامه، وقد أمضى أكثر من نصف حياته المهنية في التدريب، وكان يُعتبر لفترة مرشحا محتملا لتولي تدريب المنتخب الأرجنتيني، بعد تجارب ناجحة مع بوكا جونيورز وروساريو سنترال وإستوديانتيس دي لا بلاتا.

وقضى روسو مسيرته كلاعب كاملة في صفوف إستوديانتيس بين عامي 1975 و1988، حيث برز كأحد أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية، إلى جانب النجوم أليخاندرو سابيا، مارسيلو تروبياني وخوسيه دانيال "بوتشا" بونسي.

حمل ألوان منتخب بلاده في 17 مباراة، لكن لم يتم اختياره لتشكيلة مونديال 1986 التي قادها دييغو مارادونا لإحراز اللقب.

ورغم أن مسيرته لم تزخر بالألقاب، إلا أنها تميزت بمحطات رمزية مهمة.

بناء على طلب الأسطورة مارادونا، تولى تدريب بوكا جونيورز وقاده إلى التتويج بكأس ليبرتادوريس عام 2007، وهو أكبر إنجاز في مسيرته التدريبية.

وفي كولومبيا، يعتبر روسو رمزا لدى جماهير نادي ميليوناريوس، بعدما قاده إلى لقب الدوري عام 2017، بعد يوم واحد فقط من خضوعه لجلسة علاج كيميائي لمحاربة السرطان.